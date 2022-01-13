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“冬病夏治”检修忙 记者带您体验热力公司员工的工作节奏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:52

　　近日，我市启动今冬供暖季收费工作，供暖再次回归市民视野。“我们常被误解，很多人以为热力公司员工除供暖季以外天天休息，其实夏秋季我们在‘冬病夏治’，多数时间甚至比供暖季还要忙！”洛阳热力有限公司供暖管家杨伟宾说。

　　夏秋季热力公司具体在忙什么？记者跟随洛阳热力有限公司工程师及供暖管家，体验他们的工作节奏。

优化联盟路热力管网

　　关键词：地下管网优化

　　体验感：地面温度接近60℃的“烤”验

　　近几年，随着3条“引热入洛”管网相继并网，我市实现城市区“煤炭基本清零”的清洁化供暖，热源互补的“大供热”格局也基本形成，但新热源的引入要求对老旧管网适时进行优化，而优化管网必须在非供暖季进行。夏秋两季是热企对供暖设备进行“体检”的时期。烈日下的热力工作者，根据供暖“冬病夏治”工作要求，巡查、维护、检修辖区中的每一处供暖设施。

　　今夏，在涧西区联盟路上，洛阳热力有限公司施工人员对热力主管道进行吊装焊接施工。在接近40℃的高温天气中，地面温度接近60℃，施工人员冒着高温暴晒，在地沟内轮班作业，电风扇、遮阳伞齐上阵，但大家仍热得满头大汗。

　　“加紧施工为的是尽早还路于民。”施工人员介绍，这项热力管网提升工程起点为联盟路与周山大道交叉口，终点为联盟路与太原路交叉口，设计主管道单线全长1508米，施工中将原有管网进行优化更新。由于联盟路是市区主干路，车流、人流量大，地下管线较多，所以工程采取分段、分时施工的方式，尽量减少扰民，确保道路畅通，稳步推进施工进度。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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