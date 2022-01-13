老人花近3000元“喜提”5件电器 事后发现被忽悠

前不久，家住西工区的曹女士花近3000元喜提5件家用电器，但她没高兴多久，就愁上心头，感觉被忽悠了，遂拨打热线66778866倾诉。

堆放在客厅的家电

前不久，家住西工区的曹女士花近3000元喜提5件家用电器，但她没高兴多久，就愁上心头，感觉被忽悠了，遂拨打热线66778866倾诉。

近日，记者来到她家一探究竟，希望以此提醒更多的老年人，在日常消费过程中要理性选购商品，别被商家“看起来很划算”的营销手段迷惑。

经历：花近3000元购买净水器，获赠“4大件儿”

记者见到72岁的曹女士时，她正对着堆在客厅一角的几台家电发愁，她至今不敢向儿女提及此事。曹女士说，8月下旬的一天，她和老伴儿在小区附近散步，有一个人塞给她一张“入场券”后说，附近一家酒店次日将有家电新品发布会，优惠力度很大。老两口觉得在家没啥事儿，决定过去瞧瞧。

“我们刚走进会场，就看到了很多人，且基本上都是老年人。”曹女士说，进入会场后她与老伴儿的“入场券”被活动组织方收走，会场正在推销一款净水器。

“台上的工作人员拿出一杯干净的水，往水里放点儿东西后水变黑了，通过一番操作，水又变干净了。”曹女士说，工作人员操作的过程像是变魔术，对方随后声称通过水质实验，“证明”现在大家家中的饮用水水质不好，其推销的净水器平时售价5000多元，现在厂家直销，价格只有2000多元，且当天购买还赠送同品牌的电饭煲、吸油烟机、空气炸锅和空气净化器。

花2000多元能得到5件家电？不少人心动了。“有一名工作人员询问我的家庭地址，提出要到我家里看看有没有地方安装净水器。”曹女士说，工作人员到了她家，一看空间条件允许，就把净水器安装了，并将赠送的4件家电放在她家客厅。

“当时我支付了2960元。”曹女士说，工作人员离开后，她和老伴儿仔细查看净水器，却只看到了产品说明书，没有看到保修卡、合格证等。她又打开赠送的电饭煲，电饭煲薄如铁皮，特别轻，感觉质量很一般。“剩下的电器我没再打开，想找对方退货，可这时才发现找不到那些推销的人了。”曹女士说。

提醒：谨防被忽悠，可通过正规渠道购买家电

记者注意到，曹女士购买的净水器机身上写有“直饮机”字样，且有加热功能。记者通过手机购物软件搜索同品牌同款商品，网上售价在600元左右，更高配置的不超过千元。此外，曹女士获赠的电饭煲外包装上的品牌名称与商品的品牌名称不一致。

“不少推销活动专门针对老年消费者，一般会存在虚假宣传的情况，忽悠老年消费者高价购买活动推销的商品。”市消费者协会相关负责人说，近年，一些无良经营者利用老年人信息相对封闭、需要陪伴、渴望健康等特点，炒作概念，部分经营者甚至打着“惠民工程”等旗号，假冒博士、教授、研究员等，以高科技为幌子通过有奖听课、虚假实验、家访送礼、会员优惠等方式忽悠老年人。