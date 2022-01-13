昨日，八路军驻洛办事处纪念馆开展“勿忘国耻·吾辈自强”铭记活动，50余名学生参加了活动。 昨日，八路军驻洛办事处纪念馆开展“勿忘国耻·吾辈自强”铭记活动，50余名学生参加了活动。 活动开始，学生们整齐列队，高唱国歌，学生代表朗诵了《中华魂》《满江红》。随后，大家观看了红色棒偶剧，沉浸式了解了洛八办在抗日战争时期开展的各项工作，参观了基本陈列“抗战堡垒红色枢纽——八路军驻洛办事处史实展览”，接受了一场爱国主义教育。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 栾少鹏 摄）