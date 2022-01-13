路灯亮了 民心暖了（巡察故事汇）

“太阳能路灯装上了，我们的心里也亮堂了。”18日上午，说起新安装的路灯，老城区洛浦街道井沟社区的群众脸上乐开了花。

“太阳能路灯装上了，我们的心里也亮堂了。”18日上午，说起新安装的路灯，老城区洛浦街道井沟社区的群众脸上乐开了花。

走在井沟社区干净整齐的道路上，在红瓦白墙的映衬下，一盏盏崭新的路灯显得格外耀眼。夜幕降临，晚风轻拂，路灯亮起，一幅乡村振兴的美丽画卷悄然展开。

今年8月初，市委第五巡察组进驻老城区开展乡村振兴工作专项巡察。巡察组在走访时，当地群众反映洛孟路井沟社区段两侧没有路灯，造成生活不便。

为了精准掌握群众反映的问题，巡察组立即深入实地进行了走访。白天，这里车来车往，熙熙攘攘。到了晚上，原本的交通要道，却“危机四伏”。

“这个路段有好几处陡坡，我年纪大了，眼神不好，没有路灯，得小心翼翼才行。”“这条路上大车较多，没有路灯，确实存在安全隐患。”走访中，群众纷纷说出心中的担忧。

作为洛阳中心城区连接孟津区的重要道路，洛孟路从井沟社区穿过，对沿线群众的生产生活产生重要影响。这条路的井沟段之前设有路灯，时间一久，损坏严重，相关部门也没能及时更换，给群众夜间出行和过往车辆带来不便。

群众利益无小事。巡察组了解到这一情况后，一方面向老城区财政、农业农村等部门反馈情况，协调路灯安装的资金、施工等问题。另一方面，巡察组督促洛浦街道办事处、井沟社区制定详细的路灯安装方案，明确专人负责道路亮化整改工作，在保证质量和安全的前提下，加快施工进度。

在巡察组的监督推动下，老城区立行立改，组织安装洛孟路井沟段路灯85盏，涉及照明路段2.1公里，受益群众达6000余人，群众“摸黑”出行的问题得以解决。

“民心是最大的政治，道路亮了，老百姓的心里才能更加温暖。”市委第五巡察组负责人表示，“我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，以巡察传导压力，以压力推动落实，坚决维护群众切身利益，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。”(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 刘晓莹 郭玉菡)