洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

路灯亮了 民心暖了（巡察故事汇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:25

　　“太阳能路灯装上了，我们的心里也亮堂了。”18日上午，说起新安装的路灯，老城区洛浦街道井沟社区的群众脸上乐开了花。

　　走在井沟社区干净整齐的道路上，在红瓦白墙的映衬下，一盏盏崭新的路灯显得格外耀眼。夜幕降临，晚风轻拂，路灯亮起，一幅乡村振兴的美丽画卷悄然展开。

　　今年8月初，市委第五巡察组进驻老城区开展乡村振兴工作专项巡察。巡察组在走访时，当地群众反映洛孟路井沟社区段两侧没有路灯，造成生活不便。

　　为了精准掌握群众反映的问题，巡察组立即深入实地进行了走访。白天，这里车来车往，熙熙攘攘。到了晚上，原本的交通要道，却“危机四伏”。

　　“这个路段有好几处陡坡，我年纪大了，眼神不好，没有路灯，得小心翼翼才行。”“这条路上大车较多，没有路灯，确实存在安全隐患。”走访中，群众纷纷说出心中的担忧。

　　作为洛阳中心城区连接孟津区的重要道路，洛孟路从井沟社区穿过，对沿线群众的生产生活产生重要影响。这条路的井沟段之前设有路灯，时间一久，损坏严重，相关部门也没能及时更换，给群众夜间出行和过往车辆带来不便。

　　群众利益无小事。巡察组了解到这一情况后，一方面向老城区财政、农业农村等部门反馈情况，协调路灯安装的资金、施工等问题。另一方面，巡察组督促洛浦街道办事处、井沟社区制定详细的路灯安装方案，明确专人负责道路亮化整改工作，在保证质量和安全的前提下，加快施工进度。

　　在巡察组的监督推动下，老城区立行立改，组织安装洛孟路井沟段路灯85盏，涉及照明路段2.1公里，受益群众达6000余人，群众“摸黑”出行的问题得以解决。

　　“民心是最大的政治，道路亮了，老百姓的心里才能更加温暖。”市委第五巡察组负责人表示，“我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，以巡察传导压力，以压力推动落实，坚决维护群众切身利益，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。”(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 刘晓莹 郭玉菡)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
  • 开通公交“返校专线” 服务洛阳高校学子
  • 9月15日新安区域全员核酸检测结果公布
  • “洛阳创新”惊艳中国—东盟博览会【...
  • 栾川县出台20条支持政策 助力高端民宿...
  • 串联供热的空置房屋，能否不缴采暖费？
  • 庆丰收，迎盛会！洛阳农业农村部门出...
  • 洛阳锚定风口不放松 加快建设全国重要...
  • 乡村民宿免费住！栾川招募民宿试睡员
  • 全省首家！洛阳理工学院博物馆揭牌开馆
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    龙门再现华服魅力

    秋游隋唐园

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605