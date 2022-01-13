洛阳各县区组织召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”重要回信精神座谈会

记者昨日从市文明办获悉，新安县、宜阳县、老城区、孟津区等县区先后组织召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”重要回信精神座谈会，领会感悟“中国好人”精神品质，在全市掀起学习“好人精神”热潮。

记者昨日从市文明办获悉，新安县、宜阳县、老城区、孟津区等县区先后组织召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”重要回信精神座谈会，领会感悟“中国好人”精神品质，在全市掀起学习“好人精神”热潮。

连日来，各县区新时代文明实践中心组织各级“身边好人”，学习了习近平总书记给“中国好人”安徽黄山风景区工作人员李培生、胡晓春的重要回信精神，交流探讨如何更好地发挥各级各类先进典型的榜样作用，争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员，示范带动身边人向上向善，弘扬社会主义核心价值观，切实让“洛阳好人”品牌更加深厚、更具影响力、更有感召力。

“习近平总书记给‘中国好人’的重要回信精神在我市各级引起了热烈反响，为下一步开展好我市‘身边好人’工作提供了根本遵循。”市文明办相关负责人说，下一步将继续完善“身边好人”选树制度，拓宽选树渠道，发现和选树好更多的平民英雄；组织开展向“身边好人”学习宣传实践活动，在全市形成“学习好人，争当好人，礼遇好人”的浓厚社会氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郑园园）