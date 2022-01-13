洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳各县区组织召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”重要回信精神座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:22

　　记者昨日从市文明办获悉，新安县、宜阳县、老城区、孟津区等县区先后组织召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”重要回信精神座谈会，领会感悟“中国好人”精神品质，在全市掀起学习“好人精神”热潮。

　　连日来，各县区新时代文明实践中心组织各级“身边好人”，学习了习近平总书记给“中国好人”安徽黄山风景区工作人员李培生、胡晓春的重要回信精神，交流探讨如何更好地发挥各级各类先进典型的榜样作用，争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员，示范带动身边人向上向善，弘扬社会主义核心价值观，切实让“洛阳好人”品牌更加深厚、更具影响力、更有感召力。

　　“习近平总书记给‘中国好人’的重要回信精神在我市各级引起了热烈反响，为下一步开展好我市‘身边好人’工作提供了根本遵循。”市文明办相关负责人说，下一步将继续完善“身边好人”选树制度，拓宽选树渠道，发现和选树好更多的平民英雄；组织开展向“身边好人”学习宣传实践活动，在全市形成“学习好人，争当好人，礼遇好人”的浓厚社会氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郑园园）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
  • 开通公交“返校专线” 服务洛阳高校学子
  • 9月15日新安区域全员核酸检测结果公布
  • “洛阳创新”惊艳中国—东盟博览会【...
  • 栾川县出台20条支持政策 助力高端民宿...
  • 串联供热的空置房屋，能否不缴采暖费？
  • 庆丰收，迎盛会！洛阳农业农村部门出...
  • 洛阳锚定风口不放松 加快建设全国重要...
  • 乡村民宿免费住！栾川招募民宿试睡员
  • 全省首家！洛阳理工学院博物馆揭牌开馆
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    龙门再现华服魅力

    秋游隋唐园

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605