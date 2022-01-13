洛阳举行“9·18”人民防空警报试鸣活动

18日，我市举行“9·18”人民防空警报试鸣活动。 18日，我市举行“9·18”人民防空警报试鸣活动。 上午10时整，市委常委、常务副市长、市人民防空指挥部指挥长孙延文按下全市人防警报发放控制器。 试鸣活动按照“预先警报”“空袭警报”“解除警报”的顺序依次鸣响。预先警报：鸣36秒，停24秒，重复3次为一个周期(时间为3分钟)，试鸣两个周期，间隔3分钟；空袭警报：鸣6秒，停6秒，重复15次为一个周期(时间为3分钟)，试鸣两个周期，间隔3分钟；解除警报：连续试鸣3分钟，试鸣一个周期；每种警报间隔5分钟，共31分钟。 活动期间，孙延文一行还前往洛阳防空防灾宣教与体验馆等处走访，了解我市人防战备工作及防空防灾宣传教育开展情况。此次活动以“喜迎二十大，为党旗添光彩”为主题，以“技能人防、志愿人防、平安人防”为主线，旨在检验防空警报器性能，引导群众牢记中华民族抗战历史，弘扬爱国主义精神，增强国防观念和防空防灾意识。 市委常委、洛阳军分区政委李杏等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张帅军)