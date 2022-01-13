昨日，2022年度洛阳市科普讲解大赛圆满落幕。本次科普讲解大赛以“走进科技 你我同行”为主题，旨在推动全民科学素质持续提升，促进城市创新发展。
昨日，2022年度洛阳市科普讲解大赛圆满落幕。本次科普讲解大赛以“走进科技 你我同行”为主题，旨在推动全民科学素质持续提升，促进城市创新发展。
昨日，2022年度洛阳市科普讲解大赛圆满落幕。本次科普讲解大赛以“走进科技 你我同行”为主题，旨在推动全民科学素质持续提升，促进城市创新发展。大赛吸引了来自全市的百余名选手踊跃参赛，其中不仅有医生、教师、消防员、中小学生，还有来自企业的科技工作者，讲解内容涉及自然、社会、生活等方方面面。在决赛现场，30名成年组选手和10名青少年组选手通过生动、通俗的讲解，向观众奉献了一场科普盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王亚丽 摄）
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