明天是国际爱牙日。年纪大了，牙齿容易出毛病，要想吃嘛嘛香，须善待牙齿。

宋代木柄牙刷

明天是国际爱牙日。年纪大了，牙齿容易出毛病，要想吃嘛嘛香，须善待牙齿。

牙疼这事儿不分贵贱，众生平等，名人照样会牙疼。当年，咱河南老乡杜甫原本和好友约好了去买房，却因牙疼难耐而“放鸽子”，呻吟着“当期塞雨干，宿昔齿疾瘳”，与朋友改日再约。

晚年退居洛城的白居易更惨，“头痛牙疼三日卧，妻看煎药婢来扶”，牙疼得三天起不了床，害得全家人跟着熬煎。

不想被牙疼折磨，就得防患于未然，勤漱口，勤刷牙。

《礼记》记载：“鸡初鸣，咸盥漱。”古代的漱口水五花八门，酒水、醋水、盐水、茶水、花椒水皆有。

唐代“药王”孙思邈在《备急千金要方》里提到，用盐水漱口可预防牙龈发炎，使“口齿牢密”。《黄帝内经》里说，花椒可预防牙疼。

刷牙比漱口麻烦，但洁齿、护齿效果更好。

古人起初是用手指头蘸盐或药物抹擦牙齿的。唐代人喜欢把杨柳枝泡软咬出木纤维，蘸东西刷牙。

宋代有了植毛牙刷。洛阳乃北宋西京，宋代作坊遗址星罗棋布。多年前，考古工作者在洛阳瀍河一带的宋代作坊遗址发掘出了几把宋代木柄牙刷，历经沧桑，其刷毛已腐朽不见，只剩刷柄，但仍可看出其形状近似现代牙刷。

据洛阳文物专家王支援介绍，牙刷在宋朝已逐渐普及，当时的牙刷多用竹、木、骨等材料制柄，柄头钻孔，植入马尾毛或牛尾毛。北宋汴梁(今开封)、洛阳等大城市有刷牙铺、牙粉行，专卖牙刷、牙粉等物。

当然，北宋有牙刷，不代表北宋人人都刷牙。在古代，认真刷牙护齿的大都是有钱有身份的人。穷人一分钱恨不得掰成两半花，舍不得买牙刷。

如今，牙刷、牙膏不再是奢侈品，好好用它们刷牙，保护牙齿吧。(洛报融媒记者 张丽娜 文/图)