洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宋朝牙刷长啥样
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:20
宋代木柄牙刷

　　明天是国际爱牙日。年纪大了，牙齿容易出毛病，要想吃嘛嘛香，须善待牙齿。

　　牙疼这事儿不分贵贱，众生平等，名人照样会牙疼。当年，咱河南老乡杜甫原本和好友约好了去买房，却因牙疼难耐而“放鸽子”，呻吟着“当期塞雨干，宿昔齿疾瘳”，与朋友改日再约。

　　晚年退居洛城的白居易更惨，“头痛牙疼三日卧，妻看煎药婢来扶”，牙疼得三天起不了床，害得全家人跟着熬煎。

　　不想被牙疼折磨，就得防患于未然，勤漱口，勤刷牙。

　　《礼记》记载：“鸡初鸣，咸盥漱。”古代的漱口水五花八门，酒水、醋水、盐水、茶水、花椒水皆有。

　　唐代“药王”孙思邈在《备急千金要方》里提到，用盐水漱口可预防牙龈发炎，使“口齿牢密”。《黄帝内经》里说，花椒可预防牙疼。

　　刷牙比漱口麻烦，但洁齿、护齿效果更好。

　　古人起初是用手指头蘸盐或药物抹擦牙齿的。唐代人喜欢把杨柳枝泡软咬出木纤维，蘸东西刷牙。

　　宋代有了植毛牙刷。洛阳乃北宋西京，宋代作坊遗址星罗棋布。多年前，考古工作者在洛阳瀍河一带的宋代作坊遗址发掘出了几把宋代木柄牙刷，历经沧桑，其刷毛已腐朽不见，只剩刷柄，但仍可看出其形状近似现代牙刷。

　　据洛阳文物专家王支援介绍，牙刷在宋朝已逐渐普及，当时的牙刷多用竹、木、骨等材料制柄，柄头钻孔，植入马尾毛或牛尾毛。北宋汴梁(今开封)、洛阳等大城市有刷牙铺、牙粉行，专卖牙刷、牙粉等物。

　　当然，北宋有牙刷，不代表北宋人人都刷牙。在古代，认真刷牙护齿的大都是有钱有身份的人。穷人一分钱恨不得掰成两半花，舍不得买牙刷。

　　如今，牙刷、牙膏不再是奢侈品，好好用它们刷牙，保护牙齿吧。(洛报融媒记者 张丽娜 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
  • 开通公交“返校专线” 服务洛阳高校学子
  • 9月15日新安区域全员核酸检测结果公布
  • “洛阳创新”惊艳中国—东盟博览会【...
  • 栾川县出台20条支持政策 助力高端民宿...
  • 串联供热的空置房屋，能否不缴采暖费？
  • 庆丰收，迎盛会！洛阳农业农村部门出...
  • 洛阳锚定风口不放松 加快建设全国重要...
  • 乡村民宿免费住！栾川招募民宿试睡员
  • 全省首家！洛阳理工学院博物馆揭牌开馆
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    龙门再现华服魅力

    秋游隋唐园

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605