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七尺男儿有多高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:21

　　有些家长总是焦虑：孩子成绩不好，焦虑；孩子爱玩手机，焦虑；孩子个子不高，也焦虑。看书、追剧，发现古人动不动宣称“堂堂七尺男儿”——一米等于三尺，七尺就是两米多高，天哪，俺孩子都十八九岁了，咋还没有古代人个子高啊？！

　　痛苦就是在比较中产生的。其实，古代的七尺跟现代的七尺不一样，“七尺男儿”没咱们想得那么高。

　　那么，“七尺男儿”到底有多高？洛阳人熟悉的关羽“身高九尺”正常吗？倘若身高不够理想，古人是否也会焦虑？

　　“身长九尺”好夸张

　　史载，魏晋著名文学社团“竹林七贤”的领军人物嵇康，“身长七尺八寸，风姿特秀”，即便窝在洛阳城打铁，也藏不住帅哥的风采。

　　三国时期的战神关羽“身长九尺，髯长二尺”，光胡子就有两尺长。

　　更夸张的是来东周王城洛阳“入周问礼”的孔子，身高九尺六！若按一米等于三尺这个现代标准来算，这些古人个个身高两三米，比姚明还高，你信吗？

　　实际上，这是因为古今的长度标准不一样。

　　一般来说，古代的长度单位有分、寸、尺、丈、引这“五度”。“五度”之间乃十进制，一丈等于十尺，一尺等于十寸，但并非每个朝代都如此。

　　洛阳乃夏都斟鄩、商都西亳、东周王城所在地。史载，夏商周时期已有尺寸这个概念，然而尺寸换算各有差异，夏人以十寸为尺，殷人以十二寸为尺，周人以八寸为尺。

　　秦始皇统一六国后，统一了度量衡，秦代一尺是23.1厘米。汉尺长短不一，一尺为21厘米至24厘米——学者从汉承秦制这个角度考虑，敲定其为23.1厘米。

　　隋唐一尺约30厘米。宋元一尺30厘米出头。

　　据秦汉时期的墓葬考古发现，当时的男性平均身高1.68米，女性平均身高1.52米。

　　秦代接近东周时期，三国时期接近汉末，若按秦汉的尺度标准计算，“七尺男儿”的身高也就是一米六多；孔子和关羽的身高则皆为两米多，若非史官夸大，那孔圣人和关圣人确实称得上高大威猛。

　　不足六尺不受罚

　　古人常言“堂堂七尺男儿”，并非标榜个头很高，而是因为“七尺男儿”意味着成年了，堂堂大老爷们儿得混出个人样，当一个顶天立地的男子汉。

　　《礼记》记载，“夫礼，始于冠”，古代男子二十岁行冠礼，代表成年了，可以担负责任成家立业了。二十岁的男子身高一般在七尺左右，于是，古人便以“七尺”代指成年男子。

　　西汉《淮南子》中提到“吾生也有七尺之形”“食充虚，衣御寒，则足以养七尺之形矣”，东汉《论衡》中提到“今人之形，不过七尺”，便是此故。

　　秦朝以身高为标准判断一个人是否需要承担刑事责任，也是此故。

　　秦简中有《法律答问》，其中提到，马偷吃了人家的庄稼，因为牧马人身高不足六尺，“不当论及偿稼”，即不用赔偿；盗牛者偷牛时身高六尺，不负刑事责任，囚禁一年后，身高六尺七寸，就得受罚去修筑城墙。

　　这可不是因为秦朝优待矮个子，而是因为在那个时代，身高六尺是一个门槛，不足六尺大概未成年，可以网开一面。

　　矮个儿曹操实力强

　　人有慕强心理。从感观上来说，高个子乍一看气势逼人，似乎更吸引人。放眼演艺圈，身材出众的帅哥美女即便演技不行，也有机会成为流量明星。

　　身材高大的魏晋美男子潘岳出现在洛阳街头，“妇人遇者，莫不连手共萦之”，围追堵截看帅哥，还往人家车上扔水果，比追星族还疯狂。文人左思长得不行，却东施效颦，在街头显摆，结果引发众怒，女人们甚至朝他吐口水。

　　大众对外貌的关注，让自负的曹操一度对自己的身高不太自信，找了个“男替身”撑门面。

　　史书里说曹操“姿貌短小”，对外宣称七尺，其实不足七尺，所以他对身高比较敏感。某年匈奴使者来访，曹操对自身形象不太自信，便找了个高大的帅哥替自己出面接见来使，自己捉刀站在旁边。不料，匈奴使者火眼金睛，识破了真身，说：“魏王旁边那个捉刀人才是真英雄！”

　　为啥？因为“捉刀人”气宇轩昂，更有气场。

　　长得好不能当饭吃，出众的外表或许能助人顺利起步，然而想走得远、飞得高，还得有实力加持。男人的优秀不在于高度，而在于气度。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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