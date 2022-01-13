第二批市级社科普及基地名单揭晓

“喜迎党的二十大 砥砺奋进新征程。”16日，市委宣传部、市社科联在隋唐大运河文化博物馆举办2022年河南省社科普及周洛阳活动开幕式，宣读河南省社科联命名表彰文件，为新命名市级社科普及基地授牌。

“喜迎党的二十大 砥砺奋进新征程。”16日，市委宣传部、市社科联在隋唐大运河文化博物馆举办2022年河南省社科普及周洛阳活动开幕式，宣读河南省社科联命名表彰文件，为新命名市级社科普及基地授牌。

隋唐大运河文化博物馆、中共洛阳组纪念馆、东方红农耕博物馆等14家单位被命名为第二批洛阳市社会科学普及基地。洛阳理工学院图书馆、隋唐大运河文化博物馆被命名为第九批河南省社会科学普及基地。“席殊书屋——国际视野下的洛阳”、洛阳市“理响洛城·河洛青年说”主题教育实践活动被评为2022年度河南省社科普及优秀活动项目。此外，还有部分优秀社科普及指导员、优秀社科普及志愿服务团队等获得表彰。

市社科联负责人介绍，2016年12月1日正式实施的《河南省社会科学普及条例》第九条规定：“每年九月第三周为全省社会科学普及周，集中开展贴近实际、贴近生活、贴近公众的社会科学普及活动。”从2017年9月开始，我市每年都按照省委宣传部、省社科联的统一部署，采用省市县联动、统一主题的方式，由市委宣传部和市社科联共同举办河南省社科普及周洛阳活动，今年是第六届。