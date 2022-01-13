洛阳首家接待宠物犬的电影院“亮相” 宠物犬穿戴尿不湿可进入影厅

日前，洛阳首家接待宠物犬的电影院正式开门迎客，该影院即为位于老城区青年宫北侧的洛阳新华国际影城。

日前，洛阳首家接待宠物犬的电影院正式开门迎客，该影院即为位于老城区青年宫北侧的洛阳新华国际影城。

该影城相关负责人介绍，此前我市没有允许宠物犬进入的电影院，而他们希望填补这一空白，用这样的行动让更多打破对宠物犬的偏见，经过训练的家养宠物犬是可以在公共场合有序进行活动的。

据悉，影院也对进入观影厅的宠物犬进行了一定的限制规定，比如对进入影厅的小型犬，宠物主人可以抱着自己宠物犬观影；中型犬、大型犬可放置在座位上，座位需要套用一次性座套。值得注意的是，因为宠物的领地意识，影院要求主人给宠物佩戴尿不湿才能进入影厅。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频)