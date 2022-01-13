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航天英雄陈冬二次出舱，父母遥送祝福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 21:14

　　9月17日15时33分，在轨执行飞行任务的神舟十四号乘组航天员蔡旭哲、航天员陈冬先后成功出舱，创造中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录。远在家乡洛阳的陈冬父母和家乡人民第一时间通过新闻报道见证了这一重要时刻。

　　“孩子在太空中的一举一动都牵动着我们的心。”陈冬母亲黄焱说，虽然距第一次出舱仅隔16天，可是全家人的心情依然紧张而激动。电视中并未传来陈冬的声音，但是老两口一直紧盯着画面，从央视的报道中详细了解陈冬等人出舱后的工作内容。

　　临近18时，陈冬在太空中以第一视角录制的视频画面发布在网上。老两口目不转睛地看着：画面中，陈冬和蔡旭哲穿着厚厚的航天服悬浮在太空中。陈冬右手扶着机械臂，视野所及是深邃辽阔的太空和湛蓝的地球家园……

　　“以往的航天员乘组在轨六个月期间执行两次出舱活动，间隔大约一个多月。而神舟十四号两次出舱间隔16天，这是为了验证空间站的常态化出舱，也是为了迎接后期发射的梦天实验舱做好准备。”自陈冬今年6月二度出征寰宇，父亲陈树林就一直关注着孩子的工作任务，在第二次出舱前，老人从相关报道中详细了解此行的重大意义。

　　经过约5小时的出舱活动，神舟十四号航天员完成出舱活动期间全部既定任务，陈冬、蔡旭哲安全返回问天实验舱。航天员出舱活动期间，先后完成了舱外助力手柄安装、载荷回路扩展泵组安装、舱外救援验证等任务，全过程顺利圆满，进一步检验了航天员与小机械臂协同工作的能力、验证了问天实验舱气闸舱和出舱活动相关支持设备的功能性能。

　　对此，陈树林和黄焱共同表达了祝福：期待航天员乘组圆满完成接下来的各项任务，祝愿中国空间站建设继续取得更多可喜的成就。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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