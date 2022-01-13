洛阳市第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛活动复赛今日举办

诵读中华经典，品味书香洛阳。今日上午，洛阳市第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛活动复赛在洛阳市图书馆举行。

诵读中华经典，品味书香洛阳。今日上午，洛阳市第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛活动复赛在洛阳市图书馆举行。

活动组委会邀请洛阳市朗诵学会名誉会长乔仁卯、洛阳市图书馆副研究馆员张秀敏、洛阳市文学艺术研究会语言专家委员会委员曾新三位专家组成专家评审团，为本次应征作品进行现场初审评分。

此次复赛，分为初评和复评两个阶段，专家评审采用百分制，在单独评审的基础上，对各位专家选出的优秀作品进行交叉打分。各位专家评审依照“公平、公正、公开”的原则，从主题内容、结构层次、语言表达、态势神情等方面对征集作品进行现场初审评分。根据评分高低，在成人组和少儿组评选出优秀作品和入围决赛作品。届时，将在洛阳网公示评审结果。