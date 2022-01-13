栾川县核酸检测最新结果发布

9月15日至17日，栾川县主城区和部分乡镇相继开展多轮全员核酸检测，除9月15日1例检测结果异常外，其余检测结果均为阴性。

关于核酸检测结果的通告

9月15日至17日，我县主城区和部分乡镇相继开展多轮全员核酸检测，除9月15日1例检测结果异常外，其余检测结果均为阴性。

根据进一步流调和检测情况，经综合研判，初步判定其为境外输入复阳病例，所涉及的人员和重点场所已落实相应管控措施，无社会面传播风险。我县将有序恢复正常社会秩序。

当前，国际国内疫情防控形势依然严峻，请广大群众继续落实外出及返栾报备、扫场所码、戴口罩等常态化防控措施，保持勤洗手、常通风、不聚集等生活习惯，主动接种疫苗，配合村(社区)落实好分类管控，共同守护好栾川来之不易的疫情防控成果。

栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年9月17日