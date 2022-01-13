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王者荣耀全国大赛河南赛区总决赛落幕 洛阳代表队晋级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 18:26

　　9月17日，第六届王者荣耀全国大赛河南省赛区晋级赛总决赛在洛阳落下帷幕。

　　本次活动由洛阳市互联网信息办公室、洛阳市体育局、洛阳广播电视台共同举办，洛阳体彩特约支持。

　　7月30日，第六届王者荣耀全国大赛河南省赛区海选赛正式启动，来自河南各个地市的320余支战队进行了激烈角逐。其间，大赛的脚步走过了郑州、开封、洛阳等多个城市，在中原大地上留下一个个少年为梦想热血拼搏的故事。最终，共有8支战队晋级，相聚位于洛阳的比赛现场争夺冠军和亚军。其中，“洛阳体彩LK战队”代表洛阳参赛。

　　“战事”还未正式开始，签到台前已经排起了长长的队伍。这些来自各个赛点的参赛队伍们在工作人员的引导下有序列队，进行签到然后进入待赛区域。区域外，开始陆续有观众聚集而来，他们翘首以盼大赛的开始。

　　进入召唤师峡谷，每位选手都使出浑身解数，熟练地操作英雄，进行巧妙走位、默契配合，战况相当激烈。在解说的激情感染下，观众们纷纷摇旗呐喊为支持的队伍加油打call。

　　最终，“洛阳体彩CC”和“RE”两支战队保持着从海选赛以来的强势表现，杀出重围，分获冠军和亚军，双双晋级全国大赛区域联赛。10月份，他们将代表河南与其他省份代表队在区域联赛的舞台上一决雌雄。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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