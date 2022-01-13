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2022年国家统一法律职业资格客观题考试开考 洛阳考区3900人参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 17:46

　　17日，2022年国家统一法律职业资格客观题考试开考，洛阳考区报名人数为3900人，再创历史新高，较去年增加298人。

　　本次考试分为17日、18日两个批次，应试人员参加其中的一个批次考试。洛阳考区设洛阳职业技术学院会计学院、信息技术与城建学院2个考点。

　　洛阳市精准筹划，提前制定考试工作方案预案，司法、公安、无线电管理、卫健、供电等多个部门密切协作，明确职责分工，扎实做好服务考试各项工作。同时，还制定疫情防控工作方案，推动疫情防控各项措施落实落细，在每个考点派驻疫情防控专家、专业医生和护士驻点值守，指导做好考点疫情防控工作并处理应急情况；考前7天对所有参加考试的工作人员进行身体健康状况监测，考试当天，在考点入口处设置体温检测，双码查验，核酸检测阴性证明查验通道，确保广大应试人员和考务工作人员的生命安全和身体健康。

　　洛阳市司法局提醒：9月24日，司法部公布客观题考试成绩及合格分数线，应试人员可在司法部官网自行打印考试成绩通知单。客观题考试合格成绩在本年度和下一个考试年度内有效。

　　2021年客观题考试保留有效成绩人员、2022年客观题考试成绩合格人员，可以报名参加2022年主观题考试。应试人员应当在9月24日至9月28日登录司法部官网确认参加主观题考试并按规定交纳考试费。

　　2022年国家统一法律职业资格考试主观题考试时间为10月16日。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广 王巍 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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