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2022年洛阳市全国科普日活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 16:09

　　17日，2022年洛阳市全国科普日活动启动仪式在洛邑古城举行，向社会公众奉献了一场精彩的科普盛宴。

　　记者在活动现场看到，科技成果展区、文化知识展区、卫生健康展区、科普互动展区、科学家精神展区、学会协会展区六大展区的各类科普活动精彩纷呈。其中，科技成果展区展出了我市智能制造、乡村振兴领域的科技新品；卫生健康展区向市民宣传新冠疫情防护、疾病预防及卫生健康、食品安全等科普知识，并开展义诊活动。科学家精神展区选取了一部分市科技馆的科学家精神展品进行展示，弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的新时代科学家精神，进一步激发民众的爱国之情和创新之意。

　　据悉，今年的全国科普日活动主题是“喜迎二十大，科普向未来”。15日至21日为集中宣传，主题宣传活动贯穿全年。期间，各县区还将依托新时代文明实践中心(所、站)、科普教育基地等阵地，开展农技协联合行动、学会科普联合行动、科普阵地联合行动等，助力全市产业发展、乡村振兴、城市提质等重点工作，让公众共享科技成果，为二十大胜利召开营造浓厚的科普氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图/视频 通讯员 黄炎培 李会）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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