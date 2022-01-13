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河南省园林绿化工职业技能竞赛决赛在洛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 16:10

　　园林高手聚洛阳，飞剪生花拼高下！

　　9月16日，2022年河南省住房和城乡系统职工职业技能竞赛暨“中建七局杯”河南省园林绿化工职业技能竞赛决赛在洛阳举办。

　　本次大赛是河南省首届园林绿化工职业技能大赛，由河南省住房和城乡建设厅、河南省农业交通建设工会委员会主办，河南省风景园林协会、洛阳市城市管理局、中国建筑第七工程局园林景观公司协办，来自全省各地及驻豫央企的20支代表队共60名选手同台竞技，角逐“金剪”。河南省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长巩魁生、河南省农业交通建设工会主席张萌等出席比赛开幕式。

　　大赛分修剪实操和理论考试两个部分。在实操比赛现场，选手们要在规定时间内完成国槐和碧桃的修剪。随着比赛哨音响起，选手们手剪翻飞，枯枝、弱枝、病枝随剪而落，原本枝叶肆意的国槐、碧桃经塑形，逐渐变得美观秀丽。

　　“国槐是北方乡土树种，承载着深厚的文化底蕴，树形高大优美、寿命长，且易于养护，是北方绿化树里的主力军。”大赛裁判组专家介绍，实操环节主要考查参赛选手对修剪工具的选择使用、修剪方法、审美等能力，通过修剪让树木更具美感且有利于健康生长。修剪方法讲究因树而异，不能照搬硬套、千篇一律，非常考验选手的综合能力。

　　洛阳市城市管理局有关负责人表示，当前洛阳正在加快推进“人人持证 技能洛阳”建设，开展园林绿化工职业技能竞赛，有助于通过以赛促训，提升全市园林绿化系统人员技能水平，带动更多劳动者争当技能型人才作，推动洛阳园林绿化行业高质量发展。

　　近年来，洛阳市大力开展园林绿化专项技术培训，园林绿化水平得到明显提升，目前全市绿地率38.67%，绿化覆盖率44.35%，人均公园绿地面积16.15平方米，各项指标位居全省前列，连续20年荣膺国家园林城市，为创建全国文明典范城市打下了坚实的生态基础。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 赵继涛 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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