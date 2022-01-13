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全省首家！洛阳理工学院博物馆揭牌开馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 13:31

　　17日，洛阳理工学院博物馆揭牌暨开馆仪式在洛阳理工学院开元校区举行，这是全省首家以高校命名的省级行业博物馆。此前，洛阳理工学院博物馆还获评早期中国研究中心研学基地、河南省社会科学普及基地。

　　洛阳理工学院博物馆位于洛阳理工学院开元校区图书馆五楼，占地面积约2500平方米，是由河南省文物局备案的省级国有行业博物馆。馆内开放四个主题展馆和一个辅助功能区，即李进学艺术馆、碑刻文书陈列馆、李準先生纪念室、特色文献馆和文化交流区，现有馆藏文物2532件(套)，其中，清代以来名人字画、洛阳作家李準先生日记手稿、唐宋墓志及拓片、清代延至民国地契文书最具特色。

　　洛阳理工学院有关负责人表示，洛阳理工学院博物馆以“弘扬黄河文化、提倡学术研究、助力校园建设、实现文化育人”为建馆宗旨，以建设高水平行业博物馆为目标，开展文物收藏、艺术品展示、参观交流、学术研究、文化传承等工作，精心打造高校文化服务品牌，为增进校地文化交流合作提供平台。

　　揭牌仪式上，二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆分别与洛阳理工学院博物馆签约共建协议，将进一步集合全市文物考古资源，共同建设洛阳理工学院博物馆。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵祎 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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