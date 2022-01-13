洛阳市民购新车买家电 补贴申领通道今日开启

记者17日从洛阳市商务局获悉，2022年“古都焕新”全民消费季商贸领域活动中，市民购买新车补贴和家电换新补贴申领通道今天已经开启。符合条件的市民，即日起可通过中原银行手机银行提交资料申领。

记者17日从洛阳市商务局获悉，2022年“古都焕新”全民消费季商贸领域活动中，市民购买新车补贴和家电换新补贴申领通道今天已经开启。符合条件的市民，即日起可通过中原银行手机银行提交资料申领。

提醒市民注意，补贴申领时间最晚至10月31日24时。补贴按照申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止。如10月31日24时前财政补贴资金使用完毕将自动关闭申请通道，截至系统关闭未申请的将视作自动放弃申领资格并不予受理。

2022古都焕新消费补贴申请方法：

下载中原银行App——实名注册——本人登录——生活——城市生活(需要定位到洛阳)——古都焕新活动——按页面提示申请。