乘客赶火车遗失手提包 洛阳轨道民警及时送还

近日，一乘客到洛阳火车站赶火车，当她乘地铁到达火车站时发现手提包遗失。民警不但帮她找到包，还赶往火车站送包。

近日，一乘客到洛阳火车站赶火车，当她乘地铁到达火车站时发现手提包遗失。民警不但帮她找到包，还赶往火车站送包。

13日13时10分，洛阳市公安局轨道交通分局第二治安派出所龙门高铁站警务室接到报警，在安检B口发现一乘客遗失的蓝色手提包。接报后，龙门高铁站警务室警务人员立刻前往处置。在执法记录仪全程记录下，民警赵向东打开手提包，从中找到一张名片。

赵向东拨通名片上电话后，接电话的正是失主刘女士，此时，她也在四处找包。民警得知对方在洛阳火车站，所乘列车不久就要到站后，民警为不影响对方行程，驱车20多分钟将包送了过去。

“太感谢你们了，不然我可能就赶不上火车了。”刘女士连连道谢。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 任双波 文/图）