洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天晴天到多云 气温18℃到29℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.17 09:00

　　这个双休日，我市以晴好天气为主的格局将持续，天高云淡，气温也不高，适合秋游。

　　根据最新的气象资料分析，短期受平直西风环流影响，预计今天白天，洛阳全区晴天到多云，局地有阵雨，偏西风2级到3级，气温18℃到29℃；明天夜里到后天白天，洛阳全区多云到晴天，偏西风2级到3级，气温19℃到30℃。

　　秋高气爽，微风不燥，是开展户外活动的好时节，露营、爬山都是不错的选择。拿爬山来说，在锻炼身体的同时还能陶冶情操、磨炼意志，不过需要注意的是，爬山具有一定挑战性，一定要结合自身的健康状况，注意安全。尤其对于老年人来说，山区天气多变，早中晚温差大，爬山前一定要关注当地的天气预报，选择合适的爬山路径和装备，正式爬山前做好热身运动，循序渐进，量力而行。

　　对于慢性疾病人群来说，虽然规律运动有助于改善血压、血脂、血糖水平和心肺功能，但爬山运动对这类人群并不一定适合。例如，高血压患者如果血压波动大，心、脑、肾等器官存在不同程度的老化及血管硬化，或合并其他慢性疾病，爬山时容易诱发脑出血、心肌梗死等意外事件。如果平时有头昏、眩晕等症状，就更不适合爬山了。糖尿病患者若已有足部病变或下肢血管病变，也不适合爬山。爬山时，我们的膝关节承受的压力增大，这项运动也不适合有关节伤病的人群。

　　最后，来关注下周的天气情况。根据气象资料分析，未来几天，我市以晴到多云为主，南部山区局地有阵雨；20日受冷空气影响，气温较前期有明显下降。具体预报如下：

　　19日(周一)：多云到阴天，局地有阵雨，东北风3级左右，气温20℃到28℃。

　　20日(周二)：阴天到多云，气温17℃到24℃。

　　21日(周三)：多云到晴天，气温15℃到26℃。

　　22日(周四)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温16℃到27℃。

　　23日(周五)：晴天间多云，气温14℃到25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于涧西区等主城区区域核酸检测结果...
  • 刚刚，“考古中国”重大项目通报洛阳...
  • 江凌调研全国文明典范城市创建暨城市...
  • 渑淅高速公路：渑池至洛宁段施工正酣
  • 阳光里·工业游园：老厂区里风景新
  • 栾川县通报主城区全员核酸检测结果
  • 洛阳铁军赈灾救援队从四川泸定地震灾...
  • 洛阳火车站核酸检测点为何不对周边群...
  • 洛阳着力保护传承弘扬黄河文化 推动文...
  • 注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    龙门再现华服魅力

    秋游隋唐园

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605