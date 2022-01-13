洛阳今天晴天到多云 气温18℃到29℃

预计今天白天，洛阳全区晴天到多云，局地有阵雨，偏西风2级到3级，气温18℃到29℃。

这个双休日，我市以晴好天气为主的格局将持续，天高云淡，气温也不高，适合秋游。

根据最新的气象资料分析，短期受平直西风环流影响，预计今天白天，洛阳全区晴天到多云，局地有阵雨，偏西风2级到3级，气温18℃到29℃；明天夜里到后天白天，洛阳全区多云到晴天，偏西风2级到3级，气温19℃到30℃。

秋高气爽，微风不燥，是开展户外活动的好时节，露营、爬山都是不错的选择。拿爬山来说，在锻炼身体的同时还能陶冶情操、磨炼意志，不过需要注意的是，爬山具有一定挑战性，一定要结合自身的健康状况，注意安全。尤其对于老年人来说，山区天气多变，早中晚温差大，爬山前一定要关注当地的天气预报，选择合适的爬山路径和装备，正式爬山前做好热身运动，循序渐进，量力而行。

对于慢性疾病人群来说，虽然规律运动有助于改善血压、血脂、血糖水平和心肺功能，但爬山运动对这类人群并不一定适合。例如，高血压患者如果血压波动大，心、脑、肾等器官存在不同程度的老化及血管硬化，或合并其他慢性疾病，爬山时容易诱发脑出血、心肌梗死等意外事件。如果平时有头昏、眩晕等症状，就更不适合爬山了。糖尿病患者若已有足部病变或下肢血管病变，也不适合爬山。爬山时，我们的膝关节承受的压力增大，这项运动也不适合有关节伤病的人群。

最后，来关注下周的天气情况。根据气象资料分析，未来几天，我市以晴到多云为主，南部山区局地有阵雨；20日受冷空气影响，气温较前期有明显下降。具体预报如下：

19日(周一)：多云到阴天，局地有阵雨，东北风3级左右，气温20℃到28℃。

20日(周二)：阴天到多云，气温17℃到24℃。

21日(周三)：多云到晴天，气温15℃到26℃。

22日(周四)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温16℃到27℃。

23日(周五)：晴天间多云，气温14℃到25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）