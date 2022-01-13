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时越首获中国围棋快棋赛冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 09:00

　　昨日下午，2022年CCTV中国电视围棋快棋赛在浙江平湖收枰，洛阳围棋国手时越九段在决赛中执白棋中盘战胜谢尔豪九段，首次获得这项比赛的冠军。

　　在本次比赛中，时越发挥出色，先是战胜了当红的年轻棋手丁浩，接着逆转战胜等级分仅次于柯洁、有“轩工智能”之称的李轩豪，1/4决赛和半决赛分别战胜强手陶欣然、廖元赫，与世界冠军谢尔豪会师决赛。

　　以力量大著称的时越被称为“场均一条龙”，但在决赛中，时越展现了细腻的一面，与对手上演了一场官子大战，至244手，迫使对手中盘认输。

　　时越在2013年获得LG杯世界围棋棋王赛冠军，之后一度登上国内棋手等级分第一的位置。不过，随着柯洁的横空出世，特别是近几年受到更年轻一代棋手的冲击，时越逐渐退出等级分前10名。今年31岁的时越在一线棋手中已属于“老将”，此次能冲破年轻棋手的壁垒，实属不易。

　　这也是洛阳棋手时隔19年再次获得这项赛事的冠军。2003年，洛阳棋手周鹤洋曾在这项比赛中夺得桂冠。

　　本次比赛的冠、亚军时越、谢尔豪都获得了参加亚洲电视围棋快棋赛的资格，将与韩国、日本的快棋高手，争夺亚洲快棋的最高荣誉。（洛报融媒·洛阳网记者 周中全 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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