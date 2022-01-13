耄耋老人郭永祥 免费修理缝纫机15年

“小张，我有个老友郭永祥，是中国空空导弹研究院退休职工，他可以称得上是老有所为的典型，不仅爱好广泛，还义务为大家修理缝纫机15年，要不要去他家聊聊？”前两天，记者接到洛阳晚报老年报道顾问团成员杨留富的电话。

郭永祥正在修理缝纫机(受访者供图)

“小张，我有个老友郭永祥，是中国空空导弹研究院退休职工，他可以称得上是老有所为的典型，不仅爱好广泛，还义务为大家修理缝纫机15年，要不要去他家聊聊？”前两天，记者接到洛阳晚报老年报道顾问团成员杨留富的电话。

“修家电、雨伞、自行车，这些都不稀奇，为何郭永祥专修缝纫机呢？”记者应下聊天之约，断定这里面一定有故事！

缝纫机维修难，他主动提出帮忙

秋阳初升，在014中心社区东门口的树荫下，站着两位老人。

“小张，这就是我的老友郭永祥，他已经80多岁了。”75岁的退休民警杨留富边笑边介绍。

“郭老师好！”记者打量着眼前这位衣着朴素的老人，只见他头发斑白，却梳得整齐；身材瘦削，却挺拔笔直；脸上虽已爬满皱纹，但岁月的侵蚀未影响他的精气神。

记者跟随两位老人进入小区，不少居民见到郭永祥，纷纷跟他打招呼，亲切地喊他“郭老师”。“人们称他郭老师，是因为他退休后开始学剪纸，有一手剪纸的绝活，还办过剪纸作品展，成为市剪纸艺术研究会副会长。”杨留富说，关于郭老师15年来默默无闻义务修缝纫机的故事，却鲜有人知。

听到杨留富的话，郭永祥不好意思地说：“真不是啥大事。”

谈及修理缝纫机的初衷，郭永祥的回答很简单：“帮大家点儿小忙，人家高兴，我也乐在其中。”2007年，他听社区工作人员说，小区里有几位老人遇到了缝纫机维修难的问题，有的甚至被不良商家坑了数百元维修费。

“缝纫机虽然淡出了大多数人的生活，但对于不少老人来说，仍是不忍遗弃的珍宝。”郭永祥说，他主动提出免费为大家修理缝纫机。为了让更多有需要的人知晓，他让社区工作人员帮他“打广告”宣传。