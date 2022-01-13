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串联供热的空置房屋，能否不缴采暖费？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 08:43

　　近日，市民周女士反映，她在老城区瀍涧大道附近有一套串联供热的空置房，以前每年过冬都要缴采暖费。她认为不合理，想知道该怎么办。

　　15日，记者跟随周女士来到这套房子所在的小区。她说，这个小区是她单位的家属院，管理工作以前一直由单位负责。

　　“小区的暖气是转供的，串联供热，每户没有单独的入户阀门。”周女士说，这套房子一直闲置，每年冬天单位都通知她缴采暖费。单位相关负责人表示，由于没有单独的入户阀门，如果申请停暖，她必须把自家的暖气片拆掉。

　　“暖气片拆装很麻烦，我只好每年都缴采暖费。”房子明明没人住，为啥还要缴采暖费？周女士越想越觉得这钱花得冤枉。

　　记者了解到，根据市发改委相关文件，房屋串联供热的用户若申请停暖，须在供热收费单位的监督下拆除散热器。有部分小区的物业管理单位根据实际情况，采取了人性化的管理和服务，如居民家中确实无人居住，可以不拆除暖气片，将暖气片阀门关闭，并对阀门加锁，钥匙交给物业保管，同时保证一个供热季内家中用水、用电量低于一定数量，可不用缴采暖费。

　　随后，记者和周女士一起来到了该小区物业办公室。物业公司一位负责人介绍，他们是今年9月1日进驻的该小区，刚从该小区所属单位处接手了小区的物业管理工作。

　　在了解了周女士的诉求后，该负责人表示，近期，物业工作人员会详细了解小区供热管网的结构。如果客观条件允许，他们会采取人性化的管理和服务，尽量在不影响其他居民用热的前提下，切断周女士家的暖气供应。对于物业公司的态度，周女士表示赞许。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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