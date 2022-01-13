洛阳锚定风口不放松 加快建设全国重要先进制造业基地

作为黄河流域重要节点城市，洛阳近年锚定风口不放松，把产业发展作为全局工作的重点和首要任务，把创新落到产业上，把产业落到风口上，持续促进创新链、产业链深度融合，加快建设全国重要先进制造业基地，不断为黄河流域生态保护和高质量发展贡献“洛阳动力”。

作为黄河流域重要节点城市，洛阳近年锚定风口不放松，把产业发展作为全局工作的重点和首要任务，把创新落到产业上，把产业落到风口上，持续促进创新链、产业链深度融合，加快建设全国重要先进制造业基地，不断为黄河流域生态保护和高质量发展贡献“洛阳动力”。

锚定风口，激活产业发展“新动力”

日前，神舟十四号航天员乘组迎来在中国空间站的首个中秋节。在浩瀚星空中，配备轴研所产品的太阳能帆板和环境控制与生命保障系统发挥重要作用，为这段“宇宙级浪漫”提供“洛阳保障”。

神舟飞天、蛟龙入海、高铁飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，在一个个世界瞩目的重大成果中，站上时代风口的“洛阳制造”几乎从未缺席。

随着发展风口产业的主线愈加清晰，产业发展“136”工作举措全面落实，一幅“河洛产业风正劲”的美好画卷徐徐展开。

有“无中生有”、抢抓风口招商落地的生动实践——作为洛阳“牵手”华为的最新成果，洛阳昇腾人工智能实验室项目已设立联合运营筹备处，并与中信重工等多家单位签署合作意向书。再加上360、阿里、韵达、美团、海澜之家等行业头部企业在洛布局的项目顺利推进，多个新的产业增长点正加速浮出水面。

更有“有中生新”、传统产业乘风而起的转型典范——伊电、万基两大铝生产企业，产品从过去的铝锭、铝板向电池铝箔、高强度铝合金等升级，附加值大大提升；中集凌宇积极开展制造升级，围绕绿色化、数字化推进“天启工程”，在安全、节能、环保等方面实现质的飞跃。

以抢抓产业风口为主线，我市不断深化“五链耦合”，培育十大风口产业集群，持续推动传统优势产业“有中生新”、新兴产业“换道领跑”、未来产业抢占先机，全市已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群，产业高质量发展的基础不断夯实。