洛报集团邀您聊聊“我家这十年”

今年是党的二十大召开之年。过去的十年，我们的国家取得了举世瞩目的伟大成就，我们的城市发生了令人鼓舞的深刻变化，也给我们每个家庭留下了难忘的记忆。

今年是党的二十大召开之年。过去的十年，我们的国家取得了举世瞩目的伟大成就，我们的城市发生了令人鼓舞的深刻变化，也给我们每个家庭留下了难忘的记忆。洛报集团近期推出了全媒体栏目《我家这十年》征文活动，邀请您用文字、照片、视频，讲述您家中这十年的喜人变化，分享这十年间的收获与感动，我们将择优在洛报集团所属“报、网、端、微、屏”等媒体平台进行全媒体推送。

征文要求使用第一人称，内容真实、感情真挚，不超过2000字。文图、视频请发送至邮箱wojiazheshinian@163.com，请注明“我家这十年”征文。如果您希望由记者采写您的生动故事，也可联系我们安排采访，联系电话：0379-66778866。

诚挚欢迎您的参与。