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住商丘市省政协委员考察团来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 08:16

　　按照《政协河南省委员会2022年考察工作计划》安排，15日、16日，住商丘市省政协委员考察团来洛，围绕“传统文化保护”开展实地考察。

　　在洛期间，考察团先后前往二里头夏都遗址博物馆、龙门石窟研究院、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城、隋唐大运河文化博物馆、洛阳博物馆、牡丹博物馆等地，详细了解我市非物质文化遗产保护传承利用、大遗址保护展示利用等传统文化保护工作开展情况。

　　考察团认为，作为华夏文明的重要发源地，洛阳历史文化遗产丰厚，在中华文明史上有着重要地位。洛阳坚持保护固态、传承活态、发展业态，探索出了一条文物保护利用的特色之路，充分展示出坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当。特别是在文旅融合发展方面，洛阳认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、交互式传播”理念，抢抓文旅风口产业机遇期，推动文旅融合高质量发展。考察团对洛阳将非遗文化保护传承新业态植入古城保护改造工程、东方博物馆之都建设，以及将传统文化保护纳入全国文明典范城市创建等做法予以肯定。考察团成员表示，将以此次考察为契机，全面吸收考察成果，认真总结洛阳经验，更好服务商丘发展。

　　商丘市政协主席曾昭宝，商丘市委常委、统战部部长王玉娟，商丘市副市长岳爱云，商丘市政协副主席刘明亮、李德民、宋崇江等一同来洛考察。我市政协主席杨炳旭、副主席程相朝等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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