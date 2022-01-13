2022年河南省社科普及周洛阳活动开幕式举行

“喜迎党的二十大 砥砺奋进新征程。”16日上午，洛阳市委宣传部、洛阳市社科联在隋唐大运河文化博物馆举办2022年河南省社科普及周洛阳活动开幕式，宣读河南省社科联命名表彰文件，为新命名市级社科普及基地授牌。

“喜迎党的二十大 砥砺奋进新征程。”16日上午，洛阳市委宣传部、洛阳市社科联在隋唐大运河文化博物馆举办2022年河南省社科普及周洛阳活动开幕式，宣读河南省社科联命名表彰文件，为新命名市级社科普及基地授牌。

记者从开幕式上获悉，隋唐大运河文化博物馆、中共洛阳组纪念馆、东方红农耕博物馆、河南科技大学图书馆、河南科技大学域外汉学研究中心、洛阳理工学院博物院、洛阳周公庙博物馆、洛阳关林景区等14家单位被命名为第二批洛阳市社会科学普及基地。洛阳理工学院图书馆、隋唐大运河文化博物馆被命名为第九批河南省社会科学普及基地。席殊书屋——国际视野下的洛阳、洛阳市“理响洛城·河洛青年说”主题教育实践活动被评为2022年度河南省社科普及优秀活动项目。

洛阳市社科联负责人介绍，2016年12月1日正式实施的《河南省社会科学普及条例》第九条规定：“每年九月第三周为全省社会科学普及周，集中开展贴近实际、贴近生活、贴近公众的社会科学普及活动。”从2017年9月开始，洛阳市每年都按照省委宣传部、省社科联的统一部署，采用省市县联动、统一主题的方式，由洛阳市委宣传部和洛阳市社科联共同举办河南省社科普及周洛阳活动，今年是第六届。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 宋红伟 文/图)