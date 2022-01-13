力争明年4月开园，洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)建设再提速

15日，洛阳市人力资源和社会保障局与洛龙区政府签署合作框架协议，联合推进洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)建设。

15日，洛阳市人力资源和社会保障局与洛龙区政府签署合作框架协议，联合推进洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)建设。 15日，洛阳市人力资源和社会保障局与洛龙区政府签署合作框架协议，联合推进洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)建设。 签约仪式现场 规划建设人力资源服务产业园，是落实市委市政府建设青年友好型城市、平台型创新城市部署要求，深化要素市场化配置改革，促进人才要素自主有序流动的有力之举。记者了解到，洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)选址洛龙区炎黄科技园，建筑面积约9500平方米，园区功能初步划分为公共服务区、展示交流区、配套服务区、人力资源企业集聚区、众创空间孵化区、综合培训区共六大功能区，围绕洛阳十大重点产业，重点发展高端人才寻访、人力资源外包、人才测评、高技能人才培训等多元化的人力资源服务体系。 接下来，洛阳市人力资源和社会保障局与洛龙区政府将共同成立建设管理领导小组，对标建设国家级人力资源服务产业园标准，坚持高标准谋划建设，高水平运营管理的指导思想，构建多层次、多元化的人力资源服务机构集群，为赋能洛阳产业高质量发展提供有力支撑。 目前，园区已进入功能分区和装修设计阶段，力争2023年4月正式开园。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李斌 黄怡心 文/图）