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注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 17:45

　　近日，滨河南路西段改造提升工程通车。经过提升改造后，滨河南路西段的通行规则与以往相比有哪些变化？市民从这里通行应该注意什么？16日，记者采访了洛阳交警部门。

　　滨河南路西段改造提升工程，东接古城快速路西苑桥西侧道路渐变段，西至文仲大道，全长6.1公里，按照红线宽40米进行改造提升，在原道路北侧新建东向西车道，将原来的双向4车道提升为双向6车道标准。

　　按照地面快速路的设计理念，在这次改造提升中，滨河南路西段全面取消了红绿灯控制，主线实现连续通行，提升东西向快速交通通行效率。

　　“这段道路原有13个路口、10个信号灯，提升改造后，该段道路的信号灯全部取消，全面禁止左转。”洛阳交警洛龙交巡大队副大队长刘耀相说，沿线南北向支路与滨河南路西段互通，采用“右进右出”的方式，需要通过滨河南路西段的5个专用掉头车道。

滨河南路西段的专用掉头车道

　　这5个掉头车道中，有3个专供由东向西行驶的车辆掉头，分别位于瀛洲桥西侧、凌波桥西侧和文仲大道转盘东侧；有2个专供由西向东行驶的车辆掉头，分别位于瀛洲桥东侧和凌波桥东侧。沿滨河南路西段由东向西行驶的车辆，如果想进入道路沿线的南北向支路，需要先在专用掉头车道掉头，然后沿滨河南路西段由西向东行驶，再右转进入南北向支路；南北向支路的车辆如果想沿滨河南路由东向西通行，需要右转进入滨河南路后，先由西向东行驶，再在专用掉头车道掉头。

　　此外，滨河南路西段还建设有9座过街天桥，不但可以供行人过街，还可以供非机动车过街。

可供非机动车过街的天桥

　　“因为道路刚刚提升改造完毕，一些市民对路况不熟，近期我们发现有市民驾车掉头时，使用的是对向车道的专用掉头车道。这种情况属于逆行。”洛阳交警洛龙交巡大队大学城中队中队长刘军说，目前，交警部门已完善了车辆掉头区域附近的指示牌、护栏等交通设施，执勤人员日常也会在现场进行指挥引导，帮助市民尽快熟悉新的通行规则。

　　此外，刘军提醒，目前，部分天桥尚未开通，不具备通行条件，行人、非机动车等通过性出行，尽量走洛宜路；滨河南路西段的部分交通设施正在完善，南侧道路原有标线尚未清除，车辆通行时请降低车速，服从现场执勤人员指挥。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 姜东 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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