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洛阳建成160条社区文化长廊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 16:39

　　今天上午，记者在洛龙区安乐街道狮子桥社区党群服务中心附近看到，一条长约30米的“集贤廊”吸引了不少居民的驻足。

　　据了解，这条集贤廊中收纳了廉政、孝贤等十余名古往今来的名人志士故事，为社区增添了不少文化味儿。社区相关负责人介绍，该条长廊位于改造后的社区新时代文明实践广场上，广场及集贤廊预计辐射到周边近万名居民，助力丰富群众精神文化生活。下一步，社区将继续完善基础设施，不断提升居民生活质量和文明素养。

　　狮子桥社区集贤廊只是我市今年大力推进社区文化长廊建设的一个缩影。记者从市文明办了解到，为大力推进文化进社区，满足群众精神文化需求，我市重点围绕“一站一廊一楼栋一广场”进行建设，截至目前，全市社区建设文化长廊160条、文化楼栋216个、文化广场499个，下一步还将继续以社区文明创建提升工作为抓手，继续着力升级社区阵地资源。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 史静鸽 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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