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栾川县出台20条支持政策 助力高端民宿发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 16:38

　　16日，栾川县“百村千宿”全国招募计划发布会在郑州举行。记者从发布会上获悉，为切实推动“百村千宿”行动计划落实落地，聚焦民宿发展的土地、金融、奖励、配套等服务保障，栾川县出台20条支持政策，全方位赋能民宿发展，助力乡村振兴。

　　土地政策

　　●对旅游民宿项目用地实行点状供地政策，在符合国土空间规划前提下，实行“建多少、转多少、征多少、供多少”灵活供应的供地方式。

　　●对未利用土地新建旅游民宿集群的，鼓励支持县国有企业先行出资拿地，根据投资方需求，采取长期租赁、先租后让、租让结合等方式提供灵活多样的土地使用政策。

　　●推动“老屋招募”计划，摸清全县闲置房屋资源，以村集体为对接主体，支持以出租、入股、合作等方式盘活利用集体、个人闲置房屋、宅基地、“空心村”等资源，按照规划要求和用地标准，改造建设旅游民宿，在政策法规内经营权、使用权、租赁权予以最大宽限。

　　●涉及使用林地的，林业部门根据国土空间规划及时调整林地保护利用规划，保障用地需求。

　　●在年度用地指标中不低于10%优先满足旅游民宿项目建设用地保障。支持将旅游民宿集群、集聚区配套基础设施等相关建设用地纳入村庄规划、国土空间规划。

　　●支持历史遗留工矿废弃地再利用、荒滩等未利用土地开发旅游民宿。出台专项土地政策，支持旅游民宿发展。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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