未成年人社保卡丢失怎么补办？具体流程看这里

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子的社保卡最近找不到了，如何补办？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子的社保卡最近找不到了，如何补办？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：未成年人补换社保卡有线下和线上两个途径。

1.线下办理：原则上要求第一监护人(父或母)代为办理，留守儿童或孤儿可由同一户口簿上的其他监护人代为办理。需要携带的资料：代办人身份证原件、小孩身份证原件或户口簿原件、小孩出生医学证明原件(无医学证明需出具社区或村委会开的关系证明)、个人授权委托书(代办人代写)、双方合影的电子版照片。您可至就近社保卡银行经办网点(关注微信或支付宝“河南社会保障卡”生活号-社保卡服务-服务网点查询)进行补换。

需要提醒的是：未成年人如原卡上照片为空白照片，再次补卡时需要提供1寸白底电子版照片，代办人保存在手机相册内，办卡时通过微信“洛阳人社”公众号上传即可。

2.线上办理：微信或支付宝关注“河南社会保障卡”生活号-社保卡服务-社保卡补换，按照要求填写信息并提交，市内最快次日即可送达，省内最快3个工作日，省外5个工作日即可送达(西藏、新疆等偏远地区除外，新冠疫情等特殊时期除外)。补换社保卡工本费16元，邮费省内10元，省外20元。

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