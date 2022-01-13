刚刚，“考古中国”重大项目通报洛阳二里头遗址重要考古发现

16日上午，国家文物局召开的“考古中国”重大项目重要进展工作会，公布二里头遗址多项重要新发现，为二里头遗址为夏代都城的论断提供了更多实物依据。

16日上午，国家文物局召开的“考古中国”重大项目重要进展工作会，公布二里头遗址多项重要新发现，为二里头遗址为夏代都城的论断提供了更多实物依据。

发现更多道路及两侧墙垣

中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长、副研究员赵海涛介绍，他们在二里头遗址宫城区西北侧发现宫西路(二里头遗址宫殿区西侧的南北向道路，下同此意)向北延伸200余米，道路宽约15米，道路东西两侧均有宽约2米的南北向长条形夯土墙。据推测，该道路东侧的夯土墙应属二里头遗址祭祀区西围墙的一部分，道路西侧的夯土墙则为祭祀区以西区域的东侧围墙。此外，还发现有宫北路上有门道遗迹，宫城以西区域围墙的东南拐角等。

此前，考古人员已发现宫南路、宫北路分别向西延伸达470余米、410余米，道路的长度都超过了宫殿区的东西宽度(295米)，并有继续向西延伸的迹象，推断在二里头遗址的官营作坊区、宫殿区、祭祀区(二里头遗址中部由南向北依次分布)以西至少各存在一个分区。在二里头遗址的“井”字形道路西南路口、西北路口应各有4个区域围墙的拐角，分别对应宫城区西南角、作坊区西北角以及这两个区域以西区域围墙的拐角，宫城西北角、祭祀区围墙西南角以及这两个区域以西区域围墙的拐角。

这些道路及墙垣使二里头遗址各区域实现阻隔，划分为多个不同功能的网格区域，为探索二里头遗址多网格式布局具有重要意义，丰富了二里头都城多网格式布局的内涵，为二里头遗址为夏代都城的论断提供了更多实物依据。