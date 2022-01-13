洛阳民警捣毁一地下赌场 抓获涉赌人员34人

近日，我市警方捣毁一流动地下赌场，现场抓获涉赌违法犯罪嫌疑人34人。
近日，我市警方捣毁一流动地下赌场，现场抓获涉赌违法犯罪嫌疑人34人。
近日，我市警方捣毁一流动地下赌场，现场抓获涉赌违法犯罪嫌疑人34人。
前不久，市公安局治安支队接到群众举报称，在涧西区五龙沟有一个地下赌场，参赌人员众多，每次赌博参赌资金达数十万元。
为实现全链条打击，市公安局治安支队抽调涧西公安分局警力，经连续多日的缜密调查，确定了该赌场藏匿的确切位置、活动规律等详细情况。
10日，市公安局治安支队对参与抓捕行动的涧西公安分局50余名民、辅警进行详细任务分工后，于当日凌晨4时许，展开突击抓捕行动，成功将地下赌场一锅端，抓获涉赌人员34人，暂扣赌资12万余元，暂扣车辆20余台。
警方初步查明，该赌场为了逃避公安机关打击，采取“打一枪换一个地方”的做法，不断变换赌博地点，在孟津、伊川、涧西等县区进行非法活动，参赌人员主要是熟人之间介绍的，隐蔽性、流动性极强。
目前，涧西公安分局已依法对其中4人采取刑事强制措施，对16人予以行政处罚，案件仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
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