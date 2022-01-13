执行干警变身推销员 帮当事人追回3万元

“喂，你好，生猪多少钱一斤？”“我是区法院执行局的执行干警，我们现在扣押了12头猪、4只羊，你们要不要？能出啥价钱？”……近日，高新区人民法院执行干警联系商贩，卖起了猪和羊。

“喂，你好，生猪多少钱一斤？”“我是区法院执行局的执行干警，我们现在扣押了12头猪、4只羊，你们要不要？能出啥价钱？”……近日，高新区人民法院执行干警联系商贩，卖起了猪和羊。

原来，执行干警变身推销员，缘于一起执行案件。被执行人牛某因民间借贷纠纷，欠申请执行人刘某伟5万余元，双方当事人在诉讼过程中达成和解协议，牛某分期分批偿还刘某伟的欠款。调解协议达成后，牛某却拒不履行调解协议，刘某伟无奈向高新区人民法院申请强制执行。在执行过程中，执行法官发现，牛某没有可供执行的财产，无奈依法终结本次执行程序。

不过，执行干警没有放弃对牛某名下财产的调查。在刘某伟的支持下，执行干警发现牛某养殖了十几头猪和几只羊的财产线索，对方具备部分的履行能力而拒不履行。

8日，执行干警在刘某伟的引导下，找到了牛某饲养的猪和羊，经清点一共有12头猪和4只羊。在执行现场，执行法官多次联系牛某，牛某均避而不见。因猪、羊系生鲜活物，执行法官决定对牛某的猪、羊进行现场扣押。在执行干警的努力下，牛某同意第二天早上联系买家变卖猪、羊。

9日8时许，执行干警再次赶到现场，并协助牛某联系贩卖猪、羊的商贩，这才有了开头的一幕。

“我出13元一斤，中不中？”

“我出15元一斤！”

“我也出15元一斤，卖给我，我先来！”

很快，一场现场竞价在附近群众的见证下展开，执行干警做好记录，确认价格，刘某伟与牛某均认可后顺利成交。经过两天的努力，执行干警为刘某伟执行回3万元。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杜浩翔）