洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

民工工钱被拖欠 法院调解帮他讨回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 09:48

　　宜阳县一名民工干完活儿没能拿到全部的工钱，多次讨要无果后诉至法院。昨日，记者从宜阳县人民法院获悉，经调解员耐心调解，被告当场结清工钱。

　　宜阳县人老王今年50多岁，农忙之余，一直在宜阳县城从事水电安装、屋顶瓦安装等简单的装修工作。今年7月，老王与宜阳县某小区业主陈某签订合同，承接了陈某家屋顶瓦的安装工作。

　　老王按照合同内容干完活儿后，仅收到陈某支付的一部分劳务报酬，随后陈某一直推诿拒付剩下的工钱。他多次找陈某进行协商，讨要工钱，均无功而返。无奈之下，他将陈某诉至宜阳县人民法院北城区人民法庭。

　　老王认为，他如约完成合同约定的安装工作，而被告陈某拒绝支付工钱的行为属于违约，陈某除了应支付他剩余的工钱，还应支付违约金。

　　被告陈某辩称，由于疫情原因，他的个人收入减少，剩余款项及违约金暂时无法结清。

　　本案是一起常见的劳务合同纠纷，事实清楚且标的不大，具有调解的可能性。立案人员在征得双方当事人同意后，委派人民调解员组织双方进行调解。调解员按照《保障农民工工资支付条例》及《中华人民共和国民法典》关于合同违约的相关规定，对陈某进行普法教育，向其阐明拒不支付劳务费将要承担的法律后果。

　　最终，双方当事人达成一致意见，案件成功调解，被告陈某当场结清了拖欠的工钱，原告老王放弃了违约金的诉讼请求。

　　宜阳县人民法院法官伊乐林说，在本案中，原告权益得到快速维护，离不开他与被告签订的合同。在务工时，工人一定要以书面形式与雇佣方签订劳务合同、用工协议，确定双方的权利与义务，提供劳务后要向雇佣方索要工资结算单或欠条，保存好相关证据，以便在发生纠纷时能够提供有力证据，最大限度地保障自身的合法权益。

　　广大劳动者一旦遭遇恶意欠薪或产生劳务纠纷，可及时向用工所在地劳动保障监察机构举报投诉，通过法律手段维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵路歌）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 撤镇设街道，洛龙区三个街道今日挂牌...
  • 洛阳中心城区34条公交线路有调整
  • 关于涧西区等主城区区域核酸检测结果...
  • 江凌调研全国文明典范城市创建暨城市...
  • 阳光里·工业游园：老厂区里风景新
  • 渑淅高速公路：渑池至洛宁段施工正酣
  • 刚刚，“考古中国”重大项目通报洛阳...
  • 把LED“背”身上，洛阳老城警方的创意...
  • 栾川县通报主城区全员核酸检测结果
  • 洛阳铁军赈灾救援队从四川泸定地震灾...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    落日时分

    龙门再现华服魅力

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605