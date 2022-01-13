民工工钱被拖欠 法院调解帮他讨回

宜阳县一名民工干完活儿没能拿到全部的工钱，多次讨要无果后诉至法院。昨日，记者从宜阳县人民法院获悉，经调解员耐心调解，被告当场结清工钱。

宜阳县一名民工干完活儿没能拿到全部的工钱，多次讨要无果后诉至法院。昨日，记者从宜阳县人民法院获悉，经调解员耐心调解，被告当场结清工钱。

宜阳县人老王今年50多岁，农忙之余，一直在宜阳县城从事水电安装、屋顶瓦安装等简单的装修工作。今年7月，老王与宜阳县某小区业主陈某签订合同，承接了陈某家屋顶瓦的安装工作。

老王按照合同内容干完活儿后，仅收到陈某支付的一部分劳务报酬，随后陈某一直推诿拒付剩下的工钱。他多次找陈某进行协商，讨要工钱，均无功而返。无奈之下，他将陈某诉至宜阳县人民法院北城区人民法庭。

老王认为，他如约完成合同约定的安装工作，而被告陈某拒绝支付工钱的行为属于违约，陈某除了应支付他剩余的工钱，还应支付违约金。

被告陈某辩称，由于疫情原因，他的个人收入减少，剩余款项及违约金暂时无法结清。

本案是一起常见的劳务合同纠纷，事实清楚且标的不大，具有调解的可能性。立案人员在征得双方当事人同意后，委派人民调解员组织双方进行调解。调解员按照《保障农民工工资支付条例》及《中华人民共和国民法典》关于合同违约的相关规定，对陈某进行普法教育，向其阐明拒不支付劳务费将要承担的法律后果。

最终，双方当事人达成一致意见，案件成功调解，被告陈某当场结清了拖欠的工钱，原告老王放弃了违约金的诉讼请求。

宜阳县人民法院法官伊乐林说，在本案中，原告权益得到快速维护，离不开他与被告签订的合同。在务工时，工人一定要以书面形式与雇佣方签订劳务合同、用工协议，确定双方的权利与义务，提供劳务后要向雇佣方索要工资结算单或欠条，保存好相关证据，以便在发生纠纷时能够提供有力证据，最大限度地保障自身的合法权益。

广大劳动者一旦遭遇恶意欠薪或产生劳务纠纷，可及时向用工所在地劳动保障监察机构举报投诉，通过法律手段维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵路歌）