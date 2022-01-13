栾川县通报主城区全员核酸检测结果

按照市疫情防控指挥部统一部署，栾川县于2022年9月15日在主城区开展全员核酸检测，在其他13个乡镇开展31类重点人群核酸检测，共采样189003人，除发现1管(20:1)检测异常外，其余均为阴性。
按照市疫情防控指挥部统一部署，栾川县于2022年9月15日在主城区开展全员核酸检测，在其他13个乡镇开展31类重点人群核酸检测，共采样189003人，除发现1管(20:1)检测异常外，其余均为阴性。
按照市疫情防控指挥部统一部署，栾川县于2022年9月15日在主城区开展全员核酸检测，在其他13个乡镇开展31类重点人群核酸检测，共采样189003人，除发现1管(20:1)检测异常外，其余均为阴性。经对该混管所涉及人员进行流行病学调查、核酸检测，发现1人结果异常，经综合研判：归国人员复阳可能性大，目前已采取相关措施，初步判定无传播风险。
请广大群众及时关注官方权威发布，不信谣、不传谣，并做好个人日常防护，科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，如出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应做好防护措施，尽快到定点医疗机构发热门诊就诊。
栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年9月16日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605