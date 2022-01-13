栾川县通报主城区全员核酸检测结果

按照市疫情防控指挥部统一部署，栾川县于2022年9月15日在主城区开展全员核酸检测，在其他13个乡镇开展31类重点人群核酸检测，共采样189003人，除发现1管(20:1)检测异常外，其余均为阴性。

关于我县主城区全员核酸检测结果的通报

按照市疫情防控指挥部统一部署，栾川县于2022年9月15日在主城区开展全员核酸检测，在其他13个乡镇开展31类重点人群核酸检测，共采样189003人，除发现1管(20:1)检测异常外，其余均为阴性。经对该混管所涉及人员进行流行病学调查、核酸检测，发现1人结果异常，经综合研判：归国人员复阳可能性大，目前已采取相关措施，初步判定无传播风险。

请广大群众及时关注官方权威发布，不信谣、不传谣，并做好个人日常防护，科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，如出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应做好防护措施，尽快到定点医疗机构发热门诊就诊。

栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年9月16日

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