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今天白天洛阳全区晴天间多云 气温18℃到30℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.16 08:51

　　最近几天，由于晴多云少，午后的洛阳似乎还在夏末，最高气温接近30℃。主导这种天气的，是高空槽后西北气流和地面暖气团。

　　槽，我们并不陌生，它是一种盛东西的器具，比如马槽、水槽等，但高空槽看不见摸不着，究竟是什么东西呢？这个问题还得从天气图说起。气象学家为了描述大气的变化和预报未来天气，发明了天气图。天气图上不但有各个城市、观测站的位置及观测到的气象数据、主要的河流、湖泊、山脉等地理标志，还有分析出来的天气系统，比如高气压、低气压、高空槽等。在天气图上，高空槽是从低气压区域延伸出来的狭长区域，槽中的气压值比两侧的低，类似于地形中的山谷——两边高中间低，因此被形象地命名为槽。

　　高空槽后盛行西北下沉气流，而下沉气流的特点是晴朗干燥、降水少、升温，这是因为下沉气流导致地面水蒸气无法上升，从而抑制云的产生。天空中没有云，就意味着没有雨，日照辐射也会增多，从而让大地升温，导致午后气温较高。地面暖气团，顾名思义就是气温较高的气团，它在移动中会把热量传给地面，让所经地区气温升高。近期洛阳的晴好天气，就是高空槽后西北气流和地面暖气团这两个“兄弟”携手造成的。

　　本周剩余时间，洛阳晴好天气仍将持续。市气象局预报，今天白天，洛阳全区晴天间多云，西南山区局地有小阵雨，偏西风3级左右，气温18℃到30℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，西南山区局地有小阵雨，西南风2级到3级，气温17℃到30℃。

　　近期天干物燥，我们要注意多补水，以抵御秋燥。我们在饮水时要注意少量、多次、慢饮，以维持水代谢平衡。每天的饮水量要因人而异，一般来讲，成人一天以1000毫升到2000毫升为宜，同时要忌寒凉之饮，防止冷饮伤胃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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