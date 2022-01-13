洛龙区安乐街道打造8处特色游园

“门口新建的游园，颜值高、风景好，还有助于孩子们了解社区的历史文化。”昨日上午，洛龙区安乐街道狮子桥社区居民李琼指着社区内的宇文恺碑园说。

“门口新建的游园，颜值高、风景好，还有助于孩子们了解社区的历史文化。”昨日上午，洛龙区安乐街道狮子桥社区居民李琼指着社区内的宇文恺碑园说。

狮子桥社区相关负责人介绍，该社区古时是里坊区域，目前有卢仝故居、白居易故居、宇文恺故居等，因此，里坊文化成了社区的历史文化优势。在推进“文化进社区”活动中，该社区也将里坊元素及历史风貌作为展示重点，激发群众了解历史、学习历史的积极性。

行走在宇文恺碑园中，记者看到，宇文恺故居碑气势磅礴，尤为醒目。石碑的正面记录着宇文恺的生平、宇文恺故居的情况，背面为隋唐东都城郭图，让大家对东都洛阳的城郭方位、里坊分布情况等一目了然，文化味呼之欲出。

“这座碑园建成后，我经常带孩子来，这就是最好的历史教科书。”李琼说，她在狮子桥社区住了20多年，虽然之前听过社区的历史文化故事，但自宇文恺碑园落成后，她才第一次系统地、完整地了解到“家乡故事”。

在安乐街道，除了宇文恺碑园，孝善文化园、国学游园等主题游园也在提升区域颜值的基础上，丰富着群众精神文化生活。

安乐街道相关负责人说，今年以来，安乐街道结合村庄布局，因地制宜修建游园、绿化带等，注重将里坊历史文化与环境美化相结合，突出“一园一主题”，打造宇文恺碑园、孝善文化园、国学游园、法治游园、体育游园等8处特色游园。下一步，他们还将继续以“弘扬里坊文化，擦亮隋唐名片”为主旨，用“无声语言”讲好里坊故事，真正助力“文化进社区”活动走实走深。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 史静鸽）