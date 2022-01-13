洛阳铁军赈灾救援队从四川泸定地震灾区凯旋

“爸爸，我想你啦！”“爸爸这不是回来了嘛。”昨日下午，在洛龙区关林高速出口附近，洛阳铁军赈灾救援队(简称铁军赈灾救援队)队长许跃刚和家人团聚，孩子不时揉着眼睛，一旁的妻子也忍不住流下泪水，场面感人。

“爸爸，我想你啦！”“爸爸这不是回来了嘛。”昨日下午，在洛龙区关林高速出口附近，洛阳铁军赈灾救援队(简称铁军赈灾救援队)队长许跃刚和家人团聚，孩子不时揉着眼睛，一旁的妻子也忍不住流下泪水，场面感人。

铁军赈灾救援队凯旋

当日15时许，铁军赈灾救援队从四川泸定地震灾区凯旋，圆满完成救援任务。

9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。地震发生后，铁军赈灾救援队星夜兼程，于6日凌晨进入雅安，包括许跃刚在内的12名队员参加了此次救援。

到达灾区后，铁军赈灾救援队主动与甘孜州“9·5”泸定地震应急志愿服务协调中心取得联系。“经过沟通，我们得知泸定县磨西镇震后出现多条道路断行的情况，急需一批物资，便紧急投入相关救援工作。”许跃刚说。

区域搜救，运输、发放物资……救援工作紧锣密鼓地进行。铁军赈灾救援队的队员翻山越岭，累了就地打地铺休息。由石棉县赶往磨西镇时，因道路断行，原本约70公里的路程，他们需绕行300多公里。“路途再远，我们也必须把物资送到！”回忆起这段经历，许跃刚坚定地说。

“帮助别人，也会被别人感动。”许跃刚说，刚到磨西镇时，救援队物资短缺，得知情况的当地居民主动拿出火腿肠等物资送给他们。当地居民的暖心举动让他们难以忘怀。

此外，铁军赈灾救援队还协助当地安置点建立了“青青儿童乐园”，开展图书阅读、手工制作、趣味游戏、心理疏导等特色活动，以减轻地震给孩子们带来的恐惧。

作为一名父亲，许跃刚“带娃很有一套”，但他在和灾区孩子们沟通的过程中遇到了难题。后来，他想到一个办法——学方言。“我们想给你们发礼物，要得不要得？”“要——得——”爱与信任，在此刻建立起来……

近10天时间里，铁军赈灾救援队圆满完成救援任务。“国家有需要，我们随时出发！”许跃刚表示。

铁军赈灾救援队是一个由各类社会人员组成的公益性民间团体，主张铁的纪律、铁的意志、铁的理念、铁的精神，主要参与各类应急救援任务。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 谢娜娜 文/图）