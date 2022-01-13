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老龄事业呼唤“青春力量”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.09.16 08:33

　　“我是正宗的‘新上海人’了！”26岁的四川小伙儿王程，是上海市杨浦区社会福利院的养老护理员，入行第4年，这个年轻帅哥拿到了崭新的户口本，成为上海市首个作为“紧缺急需人才”引进的养老护理员。这不仅改变了王程的生活，也激励了更多年轻人坚守养老行业，用金色年华守护“夕阳”。

　　高质量的养老服务，离不开优秀的护理人才。随着我国人口老龄化加剧，养老行业发展空间巨大，养老护理专业人才短缺问题日渐突出。

　　有数据显示，未来养老专业技能人才缺口将超过千万人。由于养老行业从业人员有“一高三低”的标签——年龄偏高，学历低、素质低、待遇低，所以很多年轻人不愿进入这一行当。吸纳更多年轻人，是养老行业发展的关键。

　　“夕阳”事业，需要“朝阳”人才。近年，我市推动一些职业院校开设养老专业，开建老龄健康人才培训基地，培养专业化养老人才，越来越多“科班出身”的年轻人成为养老护理员，每天为失智失能老人翻身、喂饭等，让老人们过好每一天。我们欣喜地看到，这份职业带来的归属感和获得感越来越强。

　　当然，改善养老行业从业环境，拓展个人成长和发展空间，实现薪资待遇及职业认同的明显提升，我们还有很长的路要走。“养老护理员落户上海”，背后是一系列制度创新和实践探索，彰显了对养老护理员群体的保护和尊重，点燃了年轻人的希望之灯，让他们看得见未来。这也启示我们，养老护理员受青睐，职业院校相关专业就会吃香，就会有更多“源头活水”，形成一种良性循环，激励更多人从事这一职业。

　　老龄事业呼唤“青春力量”。希望养老人才培养实践探索的胆子再大些，政策创新的步子再快些，让更多“王程”走到舞台的中央，让“朝阳”托起“夕阳”，紧跟老年群体高速增长的“银发时代”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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