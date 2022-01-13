洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“老年评估师”咋工作 记者探访看个究竟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 08:31

　　在养老服务工作中，我市民政部门需要组织评估机构对老年人的活动能力、认知能力、精神状态等健康状况进行评估。老年人能力评估师(简称“老年评估师”)是咋工作的？14日，记者跟随两名“老年评估师”一探究竟。

宁谊萍（左一）和刘梦雅（右一）在对徐老先生进行评估

　　评估就是和老人拉家常

　　14日9时30分，洛阳馨怡福星养老服务有限公司的两名“老年评估师”来到西工区红山街道后李社区，为几位老年人进行评估。今年46岁的宁谊萍是其中一名“老年评估师”，她在红山街道蒋沟社区养老服务中心工作了两年多时间。

　　“请问您贵姓？叫啥名字？”“今年多大年纪？”“现在是上午还是下午？”……来到80岁的徐老先生家中，宁谊萍进门打过招呼后，用拉家常的方式向老人提出了几个问题。

　　“我们询问老人的名字和年龄，是为了了解他的记忆力是否减退。”宁谊萍解释道，不直接问老人是否能自主吃饭，是为了避免老人产生被冒犯的感觉。

　　“他2001年1月因脑梗导致右侧身体瘫痪，经过康复训练，现在能用左手吃饭了。”徐老先生的老伴儿、78岁的张阿姨说。宁谊萍一边听着张阿姨的介绍，一边在老年人能力评估基本信息表上进行记录。

　　完成了对徐老先生的评估后，宁谊萍和同事刘梦雅来到另一位老人孙老太太家中。

　　孙老太太今年92岁，平时由子女照顾。在和孙老太太短暂的交流中，刘梦雅意识到老人耳聋严重，要凑到她耳边大声说话才能与她勉强交流。

　　完成常规评估后，刘梦雅又向孙老太太的家人了解老人更多的日常生活情况。“我们除了对老人进行直接评估，还要向其家人或护理人员了解老人的身体状况及平时的生活情况，以准确做出评估。”刘梦雅说。

　　为精准养老服务提供依据

　　在“老年评估师”的手上有一张老年人能力评估基本信息表，包括被评估者的基本信息和居住情况、疾病诊断等。

　　在进行评估时，“老年评估师”会认真观察老人的生活环境，采用恰当的问话技巧。“想要知道老人是否能自主大小便，我们会从侧面了解，如观察床上、椅子上是否放有一次性尿垫等，同时要注意措辞，尽量不冒犯老人，保护老人的自尊心。”宁谊萍说。

　　在评估过程中，“老年评估师”需要了解老人平地行走和上下楼的能力等，面对一些明显体弱甚至卧床的老人，会向家属了解老人的情况。

　　“为了让评估结果更加可靠，我们会用和老人握手的方式，直观感受老人的力量。”宁谊萍说，她和同事还会教一些老人练习手指操来帮他们疏通经络。

　　记者从民政部门获悉，在我市开展的家庭养老床位建设和服务等养老服务工作中，需要对老年人进行评估。评估结果分为“能力完好、轻度失能、中度失能和重度失能”四级，对应“生活完全自理、半自理、不能自理”三种状态。评估结果将在民政、卫健等部门互认，作为老人按规定享受养老服务补贴，以及社区定期探访等服务的基本依据。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 撤镇设街道，洛龙区三个街道今日挂牌...
  • 洛阳中心城区34条公交线路有调整
  • 关于涧西区等主城区区域核酸检测结果...
  • 江凌调研全国文明典范城市创建暨城市...
  • 阳光里·工业游园：老厂区里风景新
  • 渑淅高速公路：渑池至洛宁段施工正酣
  • 刚刚，“考古中国”重大项目通报洛阳...
  • 把LED“背”身上，洛阳老城警方的创意...
  • 栾川县通报主城区全员核酸检测结果
  • 洛阳铁军赈灾救援队从四川泸定地震灾...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    落日时分

    龙门再现华服魅力

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605