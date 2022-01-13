“老年评估师”咋工作 记者探访看个究竟

在养老服务工作中，我市民政部门需要组织评估机构对老年人的活动能力、认知能力、精神状态等健康状况进行评估。老年人能力评估师(简称“老年评估师”)是咋工作的？14日，记者跟随两名“老年评估师”一探究竟。

在养老服务工作中，我市民政部门需要组织评估机构对老年人的活动能力、认知能力、精神状态等健康状况进行评估。老年人能力评估师(简称“老年评估师”)是咋工作的？14日，记者跟随两名“老年评估师”一探究竟。

宁谊萍（左一）和刘梦雅（右一）在对徐老先生进行评估

评估就是和老人拉家常

14日9时30分，洛阳馨怡福星养老服务有限公司的两名“老年评估师”来到西工区红山街道后李社区，为几位老年人进行评估。今年46岁的宁谊萍是其中一名“老年评估师”，她在红山街道蒋沟社区养老服务中心工作了两年多时间。

“请问您贵姓？叫啥名字？”“今年多大年纪？”“现在是上午还是下午？”……来到80岁的徐老先生家中，宁谊萍进门打过招呼后，用拉家常的方式向老人提出了几个问题。

“我们询问老人的名字和年龄，是为了了解他的记忆力是否减退。”宁谊萍解释道，不直接问老人是否能自主吃饭，是为了避免老人产生被冒犯的感觉。

“他2001年1月因脑梗导致右侧身体瘫痪，经过康复训练，现在能用左手吃饭了。”徐老先生的老伴儿、78岁的张阿姨说。宁谊萍一边听着张阿姨的介绍，一边在老年人能力评估基本信息表上进行记录。

完成了对徐老先生的评估后，宁谊萍和同事刘梦雅来到另一位老人孙老太太家中。

孙老太太今年92岁，平时由子女照顾。在和孙老太太短暂的交流中，刘梦雅意识到老人耳聋严重，要凑到她耳边大声说话才能与她勉强交流。

完成常规评估后，刘梦雅又向孙老太太的家人了解老人更多的日常生活情况。“我们除了对老人进行直接评估，还要向其家人或护理人员了解老人的身体状况及平时的生活情况，以准确做出评估。”刘梦雅说。

为精准养老服务提供依据

在“老年评估师”的手上有一张老年人能力评估基本信息表，包括被评估者的基本信息和居住情况、疾病诊断等。

在进行评估时，“老年评估师”会认真观察老人的生活环境，采用恰当的问话技巧。“想要知道老人是否能自主大小便，我们会从侧面了解，如观察床上、椅子上是否放有一次性尿垫等，同时要注意措辞，尽量不冒犯老人，保护老人的自尊心。”宁谊萍说。

在评估过程中，“老年评估师”需要了解老人平地行走和上下楼的能力等，面对一些明显体弱甚至卧床的老人，会向家属了解老人的情况。

“为了让评估结果更加可靠，我们会用和老人握手的方式，直观感受老人的力量。”宁谊萍说，她和同事还会教一些老人练习手指操来帮他们疏通经络。

记者从民政部门获悉，在我市开展的家庭养老床位建设和服务等养老服务工作中，需要对老年人进行评估。评估结果分为“能力完好、轻度失能、中度失能和重度失能”四级，对应“生活完全自理、半自理、不能自理”三种状态。评估结果将在民政、卫健等部门互认，作为老人按规定享受养老服务补贴，以及社区定期探访等服务的基本依据。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）