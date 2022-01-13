大力发展特色产业 走好差异化高质量发展之路

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大南部四县专场新闻发布会举行。栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县相关负责人分别回答记者提问。

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大南部四县专场新闻发布会举行。栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县相关负责人分别回答记者提问。

近年来，我市南部四县立足“洛阳南部生态发展区”总体定位，以富民为导向，以项目建设为引擎，以乡村振兴为主要抓手，以城乡统筹为基本支撑，将生态优势、资源优势转化为发展优势，实现经济、社会、生态效益最大化。

栾川：树牢绿色理念 驶入发展“快车道”

近年来，栾川县坚持“生态立县、创新活县、旅游富县、产业强县”战略，树牢绿色发展理念，推动经济社会发展驶入“快车道”。

看总量，栾川地区生产总值10年来年均增长8.9%，人均生产总值突破9万元，进入全省第一方阵；看后劲，固定资产投资年均增长15.1%，规模以上工业增加值年均增长11.5%，社会消费品零售额年均增长10.5%；省级钨钼产品质量监督检验中心建成投用，新增科技创新企业49家。

文旅融合加快发展：全县4A级以上景区达10家；全县旅游接待人数年均增长10.9%，旅游综合收入年均增长17.9%，2021年旅游接待人数和旅游综合收入分别达1219万人次、83亿元。

特色农业不断发展壮大：以“栾川印象”为龙头的农产品深加工业效益显著，以“君山制药”为龙头的中药材产业蓬勃发展。

农村人居环境持续改善：完成改厕5.6万座，农村污水处理率超过63%。洛栾、尧栾高速建成通车，栾卢、栾西高速建设加快推进，实施农村公路项目1066个1690公里。

洛宁：增进民生福祉 稳经济“基本盘”

洛宁县地区生产总值由2012年的130.5亿元跃升至2021年的224.6亿元，年均增长8.2%；一般公共预算收入达14.2亿元，年均增长12.4%；2021年城镇、农村居民人均可支配收入分别是2012年的1.96倍、2.29倍。去年以来，洛宁326个行政村(社区)集体经济收入突破10万元。

近年来，洛宁县累计获认定国家高新技术企业14家，组建省级“星创天地”3个、市级以上科技创新平台54家；累计引入国家电网、紫金矿业、中建材等一批“三强”企业，签约超千万元项目234个。

浩吉铁路洛宁段、洛卢高速洛宁段建成通车，通用航空、渑栾高速洛宁段建设加快推进，县城“十字交汇”高速网和“一纵一横”铁路格局即将形成，洛宁从昔日无快速通道、无国道、无高速、无铁路的“四无县”，加速成为通南达北、联东贯西的区域重要交通节点；县城建成区面积由2012年年初的11.5平方公里增至目前的16.8平方公里，城镇化率提高17.57个百分点。

洛宁县全面完成紧密型县域医共体改革，打造城区10分钟“就医圈”；养老、工伤、失业社会保险覆盖面持续扩大，基本医疗保险常住人口参保率超过95%。