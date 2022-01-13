穿越回3800年前，您会怎样规划二里头都邑？

没有案例供参考，没有资料可查阅，没有专家来指导，如果让您穿越回3800年前，担任东亚地区第一个广域王权国家的都城建设总设计师，您会按照怎样的理念去规划？如果您一时没有眉目，不妨看看二里头都邑给出的答案，其中的关键词是“网格”。

二里头遗址宫殿区（局部）

没有案例供参考，没有资料可查阅，没有专家来指导，如果让您穿越回3800年前，担任东亚地区第一个广域王权国家的都城建设总设计师，您会按照怎样的理念去规划？如果您一时没有眉目，不妨看看二里头都邑给出的答案，其中的关键词是“网格”。

二里头都邑内可能不止“九宫格”

提到城市里的网格，您可能联想到今天城市里一个个相对独立、封闭的居民小区。一般情况下，小区四周设有围墙，居民可以自由进出，而外人想进去，则要麻烦一些。

在二里头遗址，考古人员也发现了类似的布局理念。比如，在二里头遗址的中心区域，4条“井”字形布局的道路，将该区域分割成了9个不同的功能区，目前被称为“九宫格”。

在“九宫格”的中路，从北到南依次分布着祭祀区、宫殿区和围垣官营作坊区。在“九宫格”的东西两路，分布着祭祀区、贵族聚居和墓葬区、制造贵族奢侈品的官营手工业作坊区。

此外，中国社科院考古研究所二里头工作队领队赵海涛介绍，近几年的发掘与勘探成果显示，二里头遗址中网格式布局的可能不止“九宫格”——在“井”字形大道不同方向的延长线上，更多的道路和围墙把二里头都邑划分成更多的网格，形成多网格式宏大格局，确立了二里头都邑规划布局的基础框架，这也是目前中国发现最早的多网格式都城布局。

“每个网格应属不同的家族，说明二里头都邑极可能已经出现了分区而居、区外设墙、居葬合一的城市布局。”赵海涛说，这种居葬合一的布局与之前中原龙山文化居葬分开的布局有很大区别，创造了一种新的城市规划模式，且这种模式被后面的商王朝所继承。目前，二里头工作队正扩大工作区域以验证上述现象的范围和内涵。

二里头遗址1号宫殿基址平面图（右）和建筑复原图（资料图片）

多网格式布局 开后世里坊制度先河

那么，二里头遗址新发现的多个网格是不是最早的社区？

对此，赵海涛表示无法画等号。不过，他解释说，如果把社区定义为“相互有联系、有某些共同特征的人群共同居住的一定区域”的话，那么部分网格也可以理解为最早的社区。

在中国古代都城建设史上，类似二里头都邑多网格式布局的规划设计屡见不鲜，比如北魏洛阳城，其都城中轴线两侧整齐分布着320个里坊；而在隋唐长安城内，中轴线两侧对称分布着东市、西市和110个里坊，同时期的隋唐洛阳城，也是基本一致的布局。

目前，不少专家认为，中国古代都城中的里坊与二里头都邑的网格，有着一脉相承的规划设计理念。二里头都邑的多网格式布局，开后世里坊制度的先河。

其实，在中国古代都城建设史上，二里头遗址开了不少先河。比如，在二里头遗址宫城区内，2号宫殿建筑与1号宫殿建筑列于宫城东西两侧，宫殿主体建筑与院落南门和宫城南门相对，形成南北向并列的“双轴线”布局，这是目前考古发现的最早的宫城轴线规划。

此外，二里头遗址1号宫殿基址还出现了迄今中国最早的“一门三道”形制，对后代都城城门、宫城宫门形制产生了深远的影响。

二里头考古遗址公园（资料图片）

网格内发现中国最早的“四合院”

在二里头遗址最重要的网格里，考古人员还发现了最早的中轴线布局的大型四合院式宫殿建筑群。

宫殿区所在的网格，面积约为10.8万平方米，其内已发现数十处大型建筑基址，构成二里头都邑的核心区域。考古资料显示，在二里头文化早期，宫殿区就建成了中国最早的多进院落宫室建筑群，随后宫殿区外侧又出现了宫城城墙，形成王室禁地，使用时间为二里头文化晚期。

早期的多进院落宫室建筑以3号、5号夯土建筑为代表，二者东西并列，中间以通道和暗渠间隔。二者均为外围无围墙、多进院落、院内有贵族墓葬的宫室建筑格局，和宫殿区外围无围墙的都城整体布局一道，构成了二里头文化早期宫室建筑、宫殿区布局的独特特征。

其中，二里头遗址5号基址是目前所知年代最早、保存最好的多进院落大型夯土基址，是中国后世多进院落宫室建筑的源头，将“多进院落”建筑模式的源头上溯到3800年前。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)