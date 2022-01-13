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渑淅高速公路：渑池至洛宁段施工正酣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 08:27

　　日前，在渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段韩城河特大桥建设现场，桥面铺装等施工作业正加紧推进。

　　渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段起于三门峡市渑池县张沟村西南，接连霍高速公路向南进入我市洛宁县境内，于杨家沟东设置河底服务区，在温庄北设置温庄枢纽式互通立交，为该项目终点，全长40.11公里，其中洛阳段长23.72公里。该项目建成后，将优化连霍、郑卢、洛栾等高速公路间的交通转换，促进沿线区域经济社会发展。该项目预计今年年底前建成通车。（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 金曦 通讯员 李峰 徐正瑛 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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