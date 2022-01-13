新安本轮区域全员核酸检测结果公布

新安县于2022年9月15日在汉关街道(原城关镇)、磁涧镇(含新安经开区洛新园区)辖区开展了区域全员核酸检测，检测结果全部为阴性。
新安县于2022年9月15日在汉关街道(原城关镇)、磁涧镇(含新安经开区洛新园区)辖区开展了区域全员核酸检测，检测结果全部为阴性。
关于新安县汉关街道、磁涧镇区域全员核酸检测结果的通告
按照县新冠肺炎疫情防控指挥部统一安排部署，在广大群众的积极配合下，新安县于2022年9月15日在汉关街道(原城关镇)、磁涧镇(含新安经开区洛新园区)辖区开展了区域全员核酸检测，检测结果全部为阴性。
当前疫情防控形势依然严峻复杂，大家要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播链条和渠道。
新安县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年9月15日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605