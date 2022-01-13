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洛阳中心城区34条公交线路有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 21:12

　　15日，洛阳公交集团发布消息，16日起，洛阳中心城区34条公交线路陆续调整。

　　11条线路恢复原线运营

　　因解放路的纱厂东路至唐宫西路段施工完毕，16日起，11路、33路、41路、55路、D55路、61路、68路、92路、102路、202路、203路等公交恢复此路段的运营。

　　1条线路优化调整

　　为提高运营效率、满足市民出行需求，17日起，107路公交线路优化调整：回程从北盟路发车，走北盟路、瀍涧大道、国花路、纱厂北路、纱厂东路、解放路至终点站解放路春晴路口。回程线路的春晴路金谷园路口站撤销；去程线路不变。

　　1条线路增加停靠站点

　　为进一步助推我市文旅融合发展、方便市民出行，17日起，文旅专线双向增加站点：中州路长春路口站、龙门大道太康路口站、龙门大道关林市场站、龙门大道伊洛路口站、龙门大道花园村口站。

　　21条线路受影响

　　目前，瀍河区安居路中州东路口段、九都东路的安居路至三川大道段、启明东路东段、新街中州东路口段；老城区的玄武门大街环城北路、九龙鼎北、金业路、北大街等路段因围挡施工通行不畅，造成3路、4路、5路、20路、22路、30路、45路、47路、48路、53路、58路、74路、76路、87路、109路、V8、V18等线路运行缓慢；10路、18路、19路、34路等临时改线：18路、19路绕行北大街、平等街、春都路，之后恢复原线运营；34路、10路绕行中州路、环城北路，之后恢复原线运营。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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