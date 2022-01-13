就在明天！栾川这件事将全网直播

9月16日，即明天！栾川在“只有河南·戏剧幻城”召开发布会，面向全国发布招募计划！将被省、市、县三级媒体全网直播！邀您一起绘就乡村振兴新蓝图！

9月16日，即明天！

在“只有河南·戏剧幻城”召开发布会，

面向全国发布招募计划！

省、市、县三级媒体全网直播！

邀您一起绘就乡村振兴新蓝图！

为探索民宿产业助力乡村振兴新路径，打造伏牛山国民休闲高端民宿集聚区，栾川县启动了“百村千宿”招募计划，面向全国招募民宿投资人、民宿设计师、民宿运营者以及民宿配套产业供应商，以民宿经济“小切口”助力乡村振兴“大战略”。

同时，将于9月16日在郑州“只有河南·戏剧幻城”举行栾川“百村千宿”全国招募计划招商发布会，并通过省、市、县三级媒体进行全网直播。会上，将推出栾川“百村千宿”20条黄金政策、发布栾川可利用土地和房屋资源、启动百名试睡员招募活动等，招纳更多热爱民宿、热爱农村的有志之士与栾川一道，共同落地“百村千宿”计划，一起绘就乡村振兴新蓝图！

据悉，下一步，栾川县将着力实现百村千宿“1331”发展目标——即通过3-5年时间，打造10个高端旅游民宿集聚区，新打造30个高端旅游民宿集群，新增旅游民宿300家以上，5年达到1000家以上，进一步激活乡村旅游度假经济，助力乡村振兴。